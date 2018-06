Loď Diciotti vyložila v sicilském přístavu 932 migrantů, které se podařilo zachránit u pobřeží Libye

Italská pobřežní stráž dnes brzy ráno vyložila 932 migrantů v sicilském přístavu Katánie. Dokládá to změnu italské imigrační politiky, kterou razí nová italská vláda. Ta uzavírá přístavy lodím humanitárních organizací plujících pod vlajkou některé z evropských zemí, nebrání však příjezdu italských plavidel. Itálie tedy stále přijímá žadatele o azyl, ale chce, aby tak činily i ostatní evropské země.

Migranti, které do Katánie přivezla loď Diciotti, byli z moře zachráněni během sedmi pátracích akcí u libyjského pobřeží. Vedle zachráněných přepravila pobřežní stráž do přístavu i dva utonulé; čtyři těhotné ženy a jednoho nezletilého helikoptéry transportovaly do místních nemocnic už při prvním přistání na italském ostrově Lampedusa, napsal deník La Repubblica.

V neděli odmítly Itálie i Malta přijmout loď Aquarius, kterou provozuje francouzská neziskové organizace SOS Méditerranée spolu s Lékaři bez hranic (MSF) a která měla na palubě více než 600 uprchlíků. Aquarius pluje pod britskou vlajkou. Španělský premiér Pedro Sánchez nakonec v pondělí nabídl, že plavidlo může přistát ve východošpanělském přístavu Valencie. Část uprchlíků byla z lodi Aquarius přemístěna na dvě italská plavidla a všechny tři lodě společně míří do Valencie. Plavba by měla trvat čtyři dny.

Kauza vyvolala protichůdné reakce. Italský postup přivítali premiéři Slovenska a Maďarska Peter Pellegrini a Viktor Orbán či vůdkyně francouzské ultrapravice Marine Le Penová. Španělská ministryně spravedlnosti Dolores Delgadová naopak uvedla, že za to, že loď Aquarius odmítla přijmout, hrozí Itálii právní postih. Nejostřeji se na Řím obořil francouzský prezident Emmanuel Macron, podle něhož jde o nezodpovědnost a cynismus italských úřadů.

Itálie obvinila Francii z pokrytectví a italské ministerstvo vnitra si dnes povolalo francouzského velvyslance. Italský ministr vnitra a vicepremiér Matteo Salvini, který vede protiimigrační stranu Liga, Francii vzkázal, že do země nevpustila tisíce uprchlíků, kteří se tam pokusili dostat ze severu Itálie. Přičetl také Paříži odpovědnost za nestabilní situaci v Libyi. Francie vedla operaci NATO, jež vedla ke zhroucení režimu diktátora Muammara Kaddáfího.

Součinnost nevládních organizací při pátracích a záchranných pracích ve Středozemním moři už loni v létě přísně regulovalo ministerstvo vnitra předchozí italské vlády. Některé z těchto organizací poté přestaly ve Středozemním moři operovat. Salvini označil lodě neziskových organizací za taxíky pašeráků lidí, kteří působí v Libyi.