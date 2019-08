Má se byznys obávat čínského kreditního systému? Může dopadnout i na evropské firmy | info.cz

Před riziky spojenými s kontroverzním kreditním systémem v nové zprávě varuje nezisková organizace Evropská obchodní komora v Číně. „Systém sociálního kreditu může být pro společnosti otázkou života a smrti,“ upozorňuje šéf uskupení Jörg Wuttke, podle kterého je značná nepřipravenost evropské podnikatelské komunity „hluboce znepokojivá“.

Kontroverzní systém je v pomyslné betaverzi v běhu už dnes, s blížícím se rokem 2020 však atmosféra začíná houstnout, píše list Financial Times. Čínští regulátoři – například daňové a celní úřady – podle něj stále častěji hodnotí společnosti působící na tamním trhu a sdílejí seznamy firem, které pravidla porušují.

Peking údajně vyzývá regulační úřady, aby tyto společnosti byly v budoucnu co nejvíc sankcionovány. „Neposlušné“ firmy pak můžou například dostat zákaz vydávat dluhopisy, stanou se terčem auditů nebo budou vyškrtnuty z boje o veřejné zakázky. Firmy, podobně jako obyvatelé, mají v obří databázi disponovat unikátním číslem – svým kreditem, který bude odrážet jejich důvěryhodnost. Zatímco dnes je účast v systému dobrovolná, od roku 2020 má být povinná pro všechny.

Podle evropské obchodní komory mají být společnosti hodnoceny na základě 300 specifických ukazatelů. Komora konstatuje, že v některých oblastech, jako jsou dopady na životní prostředí, si zahraniční firmy vedou líp než ty čínské a mohou být ve výhodě. Varuje však před novinkou, kterou čínské úřady ohlásily minulý měsíc. Nově má vzniknout seznam „silně nedůvěryhodných subjektů“, které mohou být sankcionovány, pokud poruší některá kritéria včetně „ohrožení národní bezpečnosti“. Peking tak teoreticky dostane do rukou mnohem silnější páky, pokud bude chtít zasáhnout třeba proti společnostem, které jdou proti jeho postoji v některých politicky citlivých otázkách.

Vybraným zahraničním firmám se tak může působení na čínském trhu značně ztížit. Jedná se ale zatím spíš jen o náznaky. Část odborné veřejnosti upozorňuje, že plánovaný termín spuštění je nereálný a Peking je ve velkém skluzu. „Systém sociálního kreditu je stále v plenkách a je nepravděpodobné, že by se do roku 2020 vyvinul do plně funkčního, sjednoceného, centrálně provozovaného systému, jak si mnozí představují,“ říká podle listu Financial Times Michael Cunningham z poradenské firmy Control Risks.