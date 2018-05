Mačetami zmasakrovali jeho ženu i tři děti. Přeživší popsal, jaké hrůzy se dějí v Kongu

Daleko od starostí Evropy se začíná rozvíjet konflikt, který by mohl mít neuvěřitelné následky. Z Demokratické republiky Kongo každý týden utíká několik tisíc místních obyvatel. Konflikt mezi kmeny Hema a Lendu má za několik týdnů už stovky obětí, z velké části i ženy a děti. Vypadá to ale, že za regionálním konfliktem stojí někdo zvenčí. Prezident země Joseph Kabila mezitím už několik měsíců odkládá nové volby hlavy státu, údajně kvůli rozbouřené situaci v zemi. Místní ale už chtějí volit a při protestech hlásají, že Kabilu, který je v čele země už 17 let, rozhodně nepodpoří.