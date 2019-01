Macron chce reformovat islám ve Francii. Změna zákona z roku 1905 ale budí velký odpor

Mnohé francouzské mešity vznikaly díky penězům z Perského zálivu, další díky dotacím na knihovny nebo učebny. Vláda to nyní chce změnit a více kontrolovat financování církví v zemi. Revize 113 let starého zákona ale budí odpor.

Loňský rok končil ve Francii masivními protesty takzvaných žlutých vest, rok 2019 ale nemusí být o mnoho klidnější. Prezident Emmanuel Macron totiž chystá hned několik reforem, které mohou vyhnat lidi do ulic. Kromě reformy státních institucí, kterou zřejmě pocítí statisíce úředníků, a reformy pojištění v nezaměstnanosti, jež počítá s drastickými škrty pro odbory, vzbuzují vášně i snahy o změnu 113 let starého zákona o odluce církví od státu.

Posledně jmenovaným krokem chce Macron reagovat na očekávání veřejnosti, že se zasadí o větší regulaci muslimské víry v zemi. Mnozí Francouzi ale na druhou stranu považují zákon z roku 1905 za jeden z pilířů republiky a vládní snahy ho upravit striktně odmítají. Petici, která žádá zachování zákona v jeho současné podobě, už na serveru Change.org podepsalo přes 5700 lidí, mezi nimiž figurují představitelé více než 30 organizací, ale i osobnosti z akademické sféry, současní či bývalí politici, vědci i umělci.

Signatáři petice odmítají, že by mohla úprava zákona pomoci ve snaze zabránit financování mešit ze zahraničí, což je jeden z hlavních záměrů vlády. Peníze přicházející ze zemí Perského zálivu přinášejí francouzským muslimům mimo jiné i příklon k méně tolerantním verzím víry, jako je wahhábismus.

„Transparentnost financování církví může být zajišťována prostředky daňové kontroly a kontrolami, které umožňují francouzské zákony. Kontrolu církví už plně zahrnuje zákon z roku 1905. Co se týče boje proti podvratným a teroristickým činům, ten zákon stejně neřeší,“ argumentují signatáři.

Ministr vnitra Christophe Castaner, pod něhož církve spadají, se už kvůli revizi zákona sešel v prosinci s nejvyššími představiteli katolické církve. Ti sice podle jeho slov nejsou proti „aktualizaci“ normy, i oni ale nabádají k opatrnosti a chtějí dešifrovat skutečný smysl změn.

Návrh nového znění zákona mimo jiné státu umožňuje kontrolu kněží, kteří se stavějí proti zákonům republiky. „Bude tedy nyní nemožné odsoudit potrat nebo další rozšíření umělého oplodnění, pokud ho stát schválí?“ citoval deník La Croix Oliviera Ribadeau Dumase, mluvčího biskupské konference ve Francii.

Co nového má tedy úprava zákona přinést? Vláda ujišťuje, že zásadní princip normy oddělující církve od státu dotčen nebude, stejně jako ochrana svobody vyznání, a tedy i svobodné praktikování víry, pokud tedy nenarušuje „veřejný pořádek“. Měnit by se nemělo ani pravidlo stanovící, že stát neplatí ani finančně nepodporuje žádnou církev s výjimkou kaplanů sloužících například v nemocnicích.

Co by se naopak měnit mělo, je status náboženských spolků a jejich financování. Jako problém se v minulosti ukázalo, že mezi celkem čtyřmi tisíci náboženských společností spadajících pod zákon z roku 1905 je jen velmi málo těch muslimských. Mnohé radnice, ale i policejní prefektury je totiž vedou jako kulturní spolky – lépe tak v minulosti získaly dotace na jejich stavbu. Modlitebny tak často vznikaly s dotací na knihovny nebo učebny, připomíná list Le Figaro.

„Pokud je nynější situace kvůli islamistickým odchylkám nevyhovující, nezlepšíme ji tím, že změníme zákony, ale tím, že je budeme přísněji aplikovat, provádět kontroly a trestat, když to bude nezbytné,“ napsala serveru INFO.CZ socioložka Nathalie Heinichová, jedna ze signatářek petice.

Problémy s financováním by podle ní vyřešilo, kdyby všechny náboženské spolky spadaly pod zákon z roku 1901, jenž se touto otázkou zabýval. Na to ale podle ní není nutné měnit zákon, nýbrž si vynutit jeho aplikaci dekretem. „Republikánský francouzský koncept laicity je předmětem mnoha útoků a nedorozumění a riskujeme tak, že se dotkneme jeho právní podstaty,“ varuje Heinichová.

Změna zákona v otázce financování by měla církvím přinést možnost pronajímat nemovitosti. Na druhou stranu se ale dostanou pod drobnohled státních úřadů, každý dar vyšší než 10 tisíc eur by musely hlásit. Pokud by stát dospěl k názoru, že jde o zahraniční infiltraci, měl by možnost peníze zabavit.

Mezi státem zvažovanými opatřeními bylo i zavedení zvláštní daně z halal výrobků, jejíž výtěžek by muslimům nahradil výpadek příjmů ze zahraničí. Tím by ale byl porušen jeden ze základních principů odluky státu od církve, a navíc většina Francouzů tuto myšlenku odmítá jako diskriminační.

Macron revizi zákona sliboval už ve svém prezidentském programu. Jeho cílem je vytvořit takzvaný „francouzský islám“, na nějž bude mít stát větší kontrolu a sníží tak riziko radikalizace mladých lidí v mešitách.