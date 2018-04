Maďarské tažení proti Sorosovi nastartoval Putin, tvrdí analytik. Argumenty jsou často absurdní

Maďarský poslanec Andras Aradszki, spojenec premiéra Viktora Orbána, loni v říjnu pronesl v parlamentu plamenný projev, v němž vykreslil filantropa George Sorose jako satana, který chtěl zaplavit zemi migranty.

Právě od tohoto projevu Orbán ještě zesílil antisorosovskou notu a začal hrozit, že zakáže miliardářem financované neziskové organizace, které pomáhají uprchlíkům. „Ten projev nás vrátil do středověku,“ domnívá se analytik Peter Kreko.

Pro Sorose představuje současné tažení proti jeho osobě hořkou ironii. Jako dítě jen těsně unikl nacistům, po pádu komunismu přispěl k rozvoji maďarské demokracie. Přesto je nyní vykreslovaný jako člověk, který se snaží Maďarsko rozbít a na internetu se objevují falešné zprávy snažící se ho vykreslit jako nacistu.

Maďarská vláda naopak vsadila na jinou notu. Billboardy, které loni zaplavily zemi, připomínaly hitlerovské plakáty varující před židovským spiknutím. Jenže Soros nemá na růžích ustláno ani v Izraeli, kde ho nemusí pro jeho podporu organizace Human Rights Watch, jež kritizuje izraelské počínání vůči Palestině.

Sorosem podporované společnosti se angažují hlavně v lidskoprávních tématech a rozvoji občanské společnosti. Miliardář s maďarskými kořeny do nich investoval své peníze vydělané na spekulacích s britskou librou, které na začátku 90. let srazily na kolena Bank of England. Na rozdíl od jiných spekulantů výdělky podporoval neziskovky pomáhající uprchlíkům, Romům, ženám nebo těm, které monitorovaly dodržování lidských práv. Celkem jim přispěl 32 miliardami dolarů (asi 675 miliard korun).

Právě to popudilo některé politiky. Kromě Orbána je trnem v oku také dalším evropským populistům, kteří ho prohlašují za globalistu toužícího zničit národní identity a homogenizovat lidstvo. Americký prezident Donald Trump ho nemá rád kvůli dlouholeté podpoře demokratů a Hillary Clintonové. Soros o něm na oplátku řekl, že je hrozbou pro lidstvo.

Nejvíce však proti němu brojí Moskva. Z Ruska musely Sorosem podporované neziskovky odejít v roce 2015 poté, co byly označeny za ohrožení stability země. Důvodem bylo, že se Soros stavěl proti brexitu, který naopak Kreml vítal.

Ruský prezident Vladimir Putin stál podle Kreka také za maďarskou kampaní. Poukazuje na to, že začala v únoru 2016 krátce poté, co Putin zemi navštívil. „Nemůžeme to dokázat, ale není to náhoda. Vypadá to jako snaha zavděčit se Putinovi, který Sorose nenávidí. Od té doby Orbán objevil v Sorosovi předáka všech svých nepřátel od Evropské unie až po politické oponenty. Na začátku se o něj lidé nezajímali, ale po dvou letech byly jejich mozky vymyty,“ konstatuje Kreko.