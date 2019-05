Madonna vystoupí na Eurovizi v izraelském Tel Avivu. Propalestinským aktivistům navzdory | info.cz

„Madonno, nejezdi tam“, tak zní notně aktualizovaný hit „Papa Don´t Preach“ slavné americké zpěvačky, který se nyní objevil na YouTube i serverech propalestinských aktivistů. Důvod?

Letos jedenašedesátiletá popstar se (patrně po jistém váhání) rozhodla dorazit na dnešní finálový koncert soutěže do izraelského Tel Avivu. Jako zvláštní host. Aktivisté bojující za práva Palestinců – včetně dlouhodobě angažovaného Rogera Waterse ze skupiny Pink Floyd – jí proto už týdny vyzývali, aby akci bojkotovala. „Nikdy jsem neustupovala libovolné politické agendě. A nikdy také nepřestanu poukazovat na porušování lidských práv, ať již se týkají kohokoli,“ konstatovala nakonec diva před cestou do Izraele.

Letošní ročník soutěže, která českým divákům stále zůstává poněkud neuchopitelná, provázejí od počátku regionální komplikace. Loni zvítězila izraelská soutěžící a podle regulí se tak show na jeden rok přestěhovala do židovského státu. Zkraje organizátoři hodlali koncerty pořádat v Jeruzalémě, od toho ale upustili. Podle některých zdrojů proto, aby nedráždili mezinárodní společenství, které ve své většině neuznává Jeruzalém jako jediné a nedělitelné hlavní město Izraele. Na rozdíl od Donalda Trumpa, který sem americkou ambasádu zatím formálně, o to však slavnostněji přesunul z Tel Avivu. Od té doby je totiž každá jeruzalémská akce s mezinárodním přesahem hodnocena jako potvrzení izraelského nároku na město, a to ať již souhlasně, či kriticky.

Podle jiných komentátorů se pořadatelé obávali Jeruzaléma coby centra náboženského života židovské ortodoxní komunity, která úzkostlivě dbá na dodržování šabatu. Totiž pravidel svátečního dne, který začíná v pátek se západem slunce a končí v sobotu navečer. Během svátku nesmějí věřící pracovat, ba ani vykonávat řadu jinak běžných činností: třeba vařit nebo manipulovat s elektřinou. „Zneuctili náš posvátný a slavný svátek. Učinili tak jasně i veřejně. Bože, ochraňuj nás,“ postěžoval si na provozovatele hudební soutěže ve vlastnoručně psaném prohlášení rabín Chaim Kanievsky. Duchovní, který je vůdčí autoritou ortodoxní komunity. A v čem je problém? Jakkoli finále Eurovize začne po konci šabatu, lidé, kteří na jeho přípravě manuálně i jinak pracovali, museli pole ortodoxních předáků náboženské zákazy porušit.

Izraelští politici nemohou stížnost nebrat vážně. Dosavadní premiér Benjamin Netanjahu, jehož hnutí Likud vyhrálo dubnové volby a má s podporou ortodoxních politiků šanci sestavit pohodlnou vládní většinu, reagoval (rovněž) písemně. Podle jeho slov „není tato mezinárodní událost řízena jeho kabinetem“. Netanjahu pak dodává: „Izraelská vláda opravdu nechce znesvěcovat šabat. Většina účastníků ovšem přijela ze zahraničí a nedodržují židovská pravidla.“

Dosud se naštěstí nepotvrdily obavy, podle kterých by se událost konanou v kosmopolitním, přímořském Tel Avivu pokusili raketovými útoky narušit radikálové z palestinského Pásma Gazy. Těm se zatím podařilo jen nabourat internetové vysílání eurovizního semifinále, i když ne nadlouho. Propalestinské skupiny pak spolu s domácími aktivisty uspořádali alternativní pěveckou soutěž, která probíhá ve stejný čas jako Eurovize. A odehrává na čtyřech pódiích: v palestinském Betlémě, izraelské Haifě, Londýne a Dublinu.

Telavivská Eurovize každopádně plní stránky místních médií, sami Izraelci soutěž sledují s radostí i napětím a koncerty do země přilákaly také zahraniční návštěvníky. „Nechápu, proč se do soutěže plete politika. My jsme tady kvůli hudbě,“ říká pro web The Times of Israel Bob Green, který dorazil ze Spojeného království. Co se interpretů týče, také letos se účastní ti méně konformní: zatímco minulé ročníky roztančili zpívající, ba repující kačer, nahý muž a jeho vlk, živelné seniorky z Ruska se svým etnickým opusem ,či v ženských šatech a s plnovousem zpívající Conchita Wurst, letos novináře i obecenstvo zaujal islandský projekt Hatari, který se inspiruje nejen punkem a technem, ale i BDSM praktikami. Česko reprezentuje soubor Lake Malawi.