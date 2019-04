Madurova noční můra. Slumy přestávají věřit v chávismus a naslouchají opozici | info.cz

Chudinské čtvrti rozkládající se na kopcích venezuelského Caracasu vždy patřily k nejhlasitějším obhájcům tzv. chávismu a s jejich podporou počítal i nástupce Huga Cháveze v prezidentském úřadu Nicolas Maduro. To už ale neplatí. Poté, co proti Madurovi vystoupil lídr opozice Juan Guaidó, kterého od ledna za prezidenta uznává na šest desítek států, se karty obrátily a obyvatelé největšího caracaského slumu Petare chtějí změny. Jak uvažují lidé z této společenské vrstvy, ukázala před časem reportáž britského deníku The Guardian.