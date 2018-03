„Máme přesný seznam Sorosových žoldáků, kteří chtějí svrhnout vládu,“ vytáhl Orbán před volbami

Maďarská vláda má k dispozici jmenný seznam dvou tisíc "Sorosových žoldáků", kteří bojují proti zájmům Maďarska a chtějí svrhnout vládu. Krátce před parlamentními volbami, jež se budou konat 8. dubna, to v rozhovoru poskytnutém rádiu Kossuth řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Opozice jej za jeho výrok dnes ostře kritizovala a uvedla, že mluví jako diktátor.

"Víme přesně a to i jmenovitě, kdo a jak pracuje na tom, aby se z Maďarska stala imigrační země," řekl Orbán v pátečním rozhovoru. Předseda vládní strany Fidesz dlouhodobě obviňuje amerického miliardáře maďarského původu George Sorose, že podporuje příchod migrantů do Evropy, pomocí kterého chce podle něj kontinent připravit o "křesťanskou a národní" identitu. Americký miliardář Orbánova obvinění dlouhodobě odmítá.

Podle maďarského premiéra Soros využívá k dosažení svých cílů nevládní organizace, které v Maďarsku financuje. Právě jejich pracovníky v rozhovoru poskytnutém rádiu Kossuth označil za "Sorosovy žoldáky", již chtějí svrhnout jeho vládu a dosadit kabinet nakloněný migraci a Bruselu. Podle některých pozorovatelů tím přiznal, že nechává pracovníky nevládních organizací v Maďarsku sledovat tajnými službami.

V Maďarsku se příští neděli budou konat parlamentní volby. Volební koalice Orbánovy strany Fidesz a Křesťanskodemokratické lidové strany (KDNP) vicepremiéra Zsolta Semjéna, která vládne od roku 2010, je jejich favoritem. Podle nedávného průzkumu by koalici svůj hlas dalo 52 procent rozhodnutých voličů. Právě migrace a útoky proti Sorosovi jsou dominantními tématy kampaně Fideszu.

Na druhém místě by ve volbách podle průzkumu skončil krajně pravicový Jobbik, na třetím společná levicová kandidátka Maďarské socialistické strany (MSZP) a strany Dialog za Maďarsko (Párbeszéd). Do parlamentu by se dostala i ekologicky zaměřená strana LMP a Demokratická koalice (DK).

Právě poslední jmenovaná strana dnes ostře kritizovala Orbánova slova o "Sorosových žoldácích". Podle mluvčího DK Zsolta Gréczyho maďarský premiér mluví "jako diktátor". Odpůrců Orbánovy politiky podle něj nejsou dva tisíce, "ale šest milionů".