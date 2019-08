Masakr v Texasu: rasista postřílel v obchodním centru 20 lidí, mluvil o invazi hispánců | info.cz

Spojené státy včera zažily v sobotu další hrůzný den. Jednadvacetiletý muž povraždil v obchodním centru v texaském městě El Paso 20 lidí. Podezřelý běloch Patrick Crusius byl podle policie rasista a stoupenec teorie o nadřazenosti bílé rasy. Kromě vražd bude zřejmě obžalován i ze zločinu z nenávisti.

Policie tak soudí dle čtyřstránkového manifestu, který podezřelý zveřejnil na internetu, a v němž obviňuje hispánské obyvatelstvo ze zabírání pracovních míst Američanů i z podle něj nepřijatelného míšení kultur. Podpořil také vraždění v novozélandském městě Christchurch, kde další pravicový extremista zabil 51 lidí.

Today’s shooting in El Paso, Texas, was not only tragic, it was an act of cowardice. I know that I stand with everyone in this Country to condemn today’s hateful act. There are no reasons or excuses that will ever justify killing innocent people....