Masivní stávka tlačí francouzskou vládu k ústupkům. Macron nechce opakovat čtvrtstoletí starou blamáž | info.cz

Ve čtvrtek vyšlo do ulic francouzských měst podle ministerstva vnitra na 800 tisíc lidí, odbory ale uvádějí až 1,5 milionu. Mohutné protesty a stávky připomněly rok 1995, kdy vydrželi Francouzi protestovat proti reformě penzijního systému celé tři týdny. Premiér Alain Juppé nakonec tlaku ulice ustoupil, země tehdy zažila nejmasivnější protestní hnutí od jara roku 1968. Vláda i prezident Emmanuel Macron věří, že se 24 let starý scénář opakovat nebude.

Výrazný ústup stávkujících byl znát ve školách, kde podle ministra Jeana-Michela Blanquera nepracovalo už jen deset procent učitelů – ve čtvrtek to byla více než polovina. Situace v dopravě se oproti tomu příliš nezlepšila: na východní a severní lince rychlovlaků TGV vyjel jen každý desátý spoj, na Atalantické trase pak každý šestý. Provoz regionálních spojů zajišťují francouzské dráhy asi z 30 procent.

Generální ředitelství pro civilní letectví vyzvalo aerolinky, aby kvůli stávce zrušily pětinu letů. Společnost Air France tak odvolala třetinu svých vnitrostátních letů a téměř desetinu středně dlouhých letů. V okolí Paříže se kvůli omezení příměstských vlaků tvořily dnes ráno zácpy, které byly oproti včerejšku zhruba dvojnásobné. V samotné metropoli zůstalo uzavřených deset linek metra (ve čtvrtek 11), příměstské vlaky jezdily jen velmi málo.

Mobilizace musí pokračovat, burcují odbory

„Je důležité, aby mobilizace pokračovala… Je třeba, aby nastala solidarita mezi veřejným a soukromým sektorem, jak jsme ukázali včera. A aby se potvrdila dnes, zítra, v pondělí,“ burcoval stávkující Yves Veyrier, šéf odborové konfederace Dělnická síla. Další odborový předák Philippe Martinez pak vyzval ke stávce „v každém podniku“. Další masové protesty by měly následovat příští úterý.

Vláda se ale chce za každou cenu vyhnout opakování událostí z roku 1995, a proto začala jednat. Pokud by protesty trvaly a demonstranti dosáhli svého, padl by hlavní cíl druhé poloviny Macronova mandátu. V pondělí se se zástupci odborů sejdou vysoký komisař pro důchody Jean-Paul Delevoye spolu s ministryní zdravotnictví Agnès Buzynovou, v tentýž den nebo v úterý pak Delevoye představí detailnější návrhy změny penzijních režimů. Buzynová včera ujistila, že vláda nespokojenost Francouzů zaznamenala.

Během týdne by se k nim měl vyjádřit premiér Édouard Philippe. Ten včera ocenil odbory za dobrou organizaci protestů a mluvil o respektu k právu na stávku a manifestace, zároveň ale vyzval k respektu i stávkující: „Mnoho lidí chce jít pracovat, mnoho dalších chce cestovat, a to jsou také práva, která by měla být respektována,“ vzkázal. Dopad pátečních stávek bude podle něj srovnatelný s předchozím dnem.

Macron se nevyjadřuje, nechává jednat premiéra

Vláda i prezident nicméně nepanikaří – ve čtvrtek zůstal Macron celý den v Elysejském paláci a protesty sledoval v televizi. Jeden z jeho poradců rádio RTL ujistil, že nesvolával žádný krizový štáb a že zůstává „klidný a odhodlaný“.

Francouzi však demonstrují, aniž by znali přesné parametry reformy – podle dosud zveřejněných návrhů by měly vládní změny své vítěze i poražené. Mezi poraženými by byli především ti, kteří dnes těží z takzvaných zvláštních režimů – především železničáři – ale také učitelé, kteří by mohli do budoucna přijít až o stovky eur měsíčně. Vláda ale slibuje navýšení platů tak, aby k žádnému poklesu důchodů nedošlo. K vítězům by naopak měly patřit zejména ženy, které v současném systému doplácejí na fakt, že z něj na několik let vypadnou kvůli mateřství.

Právě tím, že je nynější systém nespravedlivý, dlouhodobě argumentuje prezident Macron. Deficit důchodového účtu přitom není v současné době nijak závratný, loni činil pouhé tři miliardy eur, tedy podstatně méně než před několika lety. Pokud by ale penzijní systém pokračoval v nynější podobě, deficit by v příštích letech opět narůstal.

Jisté už nyní je, že vláda bude muset přijít s ústupky, které by vášně v ulicích utlumily. Kromě již zmíněného zvýšení platů učitelů chce kabinet vyjít vstříc i policistům a jisté není podle televize LCI ani datum 2025, kdy by měla reforma vstoupit v platnost.