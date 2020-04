Maturita v masce? Rakousko řeší, jak kvůli pandemii naložit se zkouškami | info.cz

Rakousko má s Českem velmi podobný školský systém, včetně víceletých gymnázií, a velmi podobná je i debata o možném termínu znovuotevření škol. Část odborníků by vzhledem k pandemii koronaviru nejraději zrušila všechny nadcházející školní zkoušky a studentům případně rozdala známky na základě minulých vysvědčení. Vláda je ale zatím přesvědčená, že školní rok skončí podle pravidel, včetně maturitní zkoušky.

„Tady jde o zcela vážný vývoj. Nemůžeme jen tak říci: vlastně o nic nejde, pro letošek zavíráme krám,“ řekl v rozhovoru s deníkem Der Standard rakouský ministr školství Heinz Fassmann. Vláda podle něj zatím počítá s tím, že by školy otevírala postupně, a to zřejmě od začátku května. Jako první by měly přijít na řadu maturitní ročníky nebo třídy, které čeká závěrečná odborná zkouška. Ty by se měly dočkat zkoušky, i kdyby pandemie do té doby ještě neskončila. „Budeme mít zkrátka maturitu v masce,“ uvedl Fassmann.

Vláda zatím uvažuje o tom, že by školní vyučování rozložila tak, aby ve třídách bylo méně žáků, kteří by mezi sebou mohli udržovat větší rozestupy. V úvahu podle Fassmanna přichází, že by část žáků chodila do školy odpoledne, část dopoledne, školy by mohly být otevřené déle. Jedna věc je každopádně jistá: ročník by měl být dokončen, a to se všemi předepsanými zkouškami.

Heinz Fassmann

Ministr odmítl námitku, že řada dětí převážně ze sociálně slabých rodin může být při zkouškách znevýhodněna nedostatečnou domácí výukou. Učitelé podle něj dostali pokyn, aby tato úskalí zohledňovali. Stát i různé neziskové organizace prý mají dostatek nástrojů a prostředků k tomu, aby znevýhodněným žákům a studentům pomohly. Všechno je ale, jak tvrdí Fassmann, lepší než rušení zkoušek, nebo dokonce celého ročníku.

Řada Rakušanů s tím ale nesouhlasí. Dva maturanti z Horních Rakous sepsali petici „Ne maturitám v roce 2020!“, kterou do tohoto víkendu podepsalo přes 12 000 signatářů. Autoři argumentují tím, že studenti dokázali dostatečnou „zralost“ už tím, že k maturitě dospěli. A stát by jim měl proto vydat maturitní vysvědčení na základě známek z posledních dvou let školy.

Podobný názor mají i někteří odborníci. „Co uděláme s maturitou v době koronavirové epidemie? Samozřejmě jí necháme vypadnout,“ řekl deníku Der Standard Stefan T. Hopmann, odborník na vzdělávání z Vídeňské univerzity. Pokud se děti učí doma, a to za velmi různých podmínek a pod vedením rodičů nebo jiných dospělých, pak podle něj nejsou takzvaně pedagogicky odpovědní. „Mnoho rodin má navíc v současnosti takové existenciální obavy a problémy, že by nyní bylo naprosto nezodpovědné a neempatické prosazovat maturitu. To je čistě sociální darwinismus, co se nyní děje,“ reagoval Hopmann na vládní snahu uspořádat maturity doslova za každou cenu.

Podobně se debatuje o maturitách v čase koronavirové pandemie i v Německu. Žádná ze spolkových zemí zatím nerozhodla o tom, že by maturitní zkoušku pro letošek zrušila a nahradila ji například maturitním vysvědčením z průměru posledních školních známek. Většina zemských vlád s maturitami i nadále počítá, jen je hodlá zhruba o tři týdny posunout. Například v Dolním Sasku jsou maturity plánované od 11. května až do 20. června. „Další odklad pro mě, upřímně řečeno, není představitelný,“ řekl německému portálu Merkur.de dolnosaský ministr kultury Grant-Hendrik Tonne. Pokud by se podle něj maturity neuskutečnily ani v nově odložených termínech, bylo by lepší je úplně vynechat a nahradit „maturitou z průměrných známek“.

INFO.CZ požádalo o vyjádření k plánu rakouského ministerstva školství i tamního novináře Manfreda Maurera, jehož manželka pracuje jako učitelka na prvním stupni základní školy v hornorakouském Linci. Toto je jeho doslovná odpověď:

„Částečné otevření škol po Velikonocích je u nás velké téma a moje žena se zlobí, už jen když slyší jméno Fassmann. Podmínky ve školách jsou totiž už dnes katastrofální. Školy jsou oficiálně uzavřeny, ale v nižších třídách jsou stále nějaké děti, jejichž rodiče nemají nikoho, kdo by se o ně mohl postarat. Předepsanou vzdálenost mezi učitelem a žákem samozřejmě není možné dodržovat. Moje žena měla tento týden problém, že se musela starat o dítě, které rodiče poslali do třídy s kašlem a horečkou. Ve škole neexistují žádná ochranná opatření, žádné masky, dezinfekční prostředky, rukavice. Učitelé si to musejí zajistit sami.

V důsledku toho jsme s manželkou raději začali žít dočasně odděleně (naštěstí máme tuto možnost). Manželka totiž ve škole nemůže přes veškerou snahu dodržovat všechna vládní nařízení o ochraně před koronavirem, a je tedy vystavena vysokému riziku infekce. Já jen velmi zřídka opouštím dům, abych se mohl postarat o naše rodiče a sám je přitom neohrožoval.“