Mayová kritizuje rozdělování rodin na hranicích. Chce si promluvit s Trumpem

Situace dětí držených v klecích na hranicích Spojených států je hluboce znepokojující a Británie s touto praktikou nesouhlasí. Prohlásila to dnes britská premiérka Theresa Mayová, která hodlá o rozdělování rodin migrantů mířících do USA mluvit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

„Obrázky dětí zjevně držených v klecích jsou hluboce znepokojující. Je to nesprávné, my s tím nesouhlasíme, Spojené království by k něčemu takovému nepřistoupilo,“ řekla podle agentury Reuters Mayová během projevu v parlamentu. Dodala, že se s Trumpem hodlá o věci bavit během jeho červencové návštěvy Británie.

V důsledku Trumpova přísně odmítavého postoje vůči migraci vstoupilo v květnu v platnost nařízení, podle něhož jdou lidé nelegálně překračující americkou hranici do vazby. Úřady pak oddělují od dospělých jejich děti, kvůli čemuž uvázlo v zamřížovaných zařízeních více než 2300 dětí. Problém rozděluje americkou společnost a proti Trumpovi se staví nejen opoziční demokraté, ale i část jeho republikánů. Na adresu Washingtonu se již kriticky vyjádřily Mexiko a další latinskoamerické země, z nichž proudí do Spojených států podstatná část migrantů.