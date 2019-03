Mayová pohořela i napotřetí. Britští poslanci znovu odmítli brexitovou dohodu | info.cz

Britší poslanci i napotřetí odmítli brexitovou dohodu, kterou s Bruselem vyjednala premiérka Theresa Mayová. Dohodu dnes podpořilo 286 zákonodárců, proti se jich postavilo 344. Podle závěrů posledního summitu EU se musí Londýn do 12. dubna rozhodnout mezi brexitem bez dohody a delším odkladem brexitu, s nímž by se ale pojila účast v květnových volbách do Evropského parlamentu.