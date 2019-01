Mayová utrpěla historickou porážku. Britský parlament zamítl dohodu o brexitu

Přestože premiérka utrpěla drtivou porážku (o 230 hlasů), zatím nic nenaznačuje tomu, že by se chystala odstoupit.

At 230, this is the biggest defeat of a government in modern history. Bigger even than Ramsay MacDonald in 1924. MacDonald resigned soon afterwards. So why isn't Theresa May? She'd say there's a difference: she is trying to implement the referendum result through a divided house. — Ed Conway (@EdConwaySky) 15. ledna 2019

Její pozice se ale otřásá v základech. Proti dohodě o brexitu hlasovalo podle prvních propočtů i 118 poslanců její vlastní Konzervativní strany, kteří by se při středečním hlasování o nedůvěře vládě mohli postavit proti Mayové.

My word. 118 Tory MPs voted against their PM pic.twitter.com/Je1PWDOtaU — Faisal Islam (@faisalislam) 15. ledna 2019

Jak ale hlasování o nedůvěře kabinetu dopadne, není zcela jisté. Poslanci ze severoirské strany DUP, kteří menšinovou vládu Mayové podporují, totiž už dříve avizovali, že sice dnes budou hlasovat proti brexitové dohodě, ale po hlasování samém potvrdili, že vládu při hlasování o nedůvěře podpoří.

BREAKING:

DUP statement

"We will support the government in confidence vote". Ends — lisa o'carroll (@lisaocarroll) 15. ledna 2019

Pakliže vláda hlasování ustojí, bude prý Mayová „v konstruktivním duchu“ jednat se svými kolegy i se zástupci parlamentní opozice. Vzhledem k naléhavosti problému je podle premiérky nutné soustředit se pouze na skutečně proveditelné varianty. Vláda se prý bude řídit dříve schváleným pozměňovacím návrhem, podle kterého má návrh o dalším postupu předložit do pondělka.

Možnosti pro „plán B“ Alternativami jsou odložení brexitu, předčasné volby, druhé referendum o vystoupení, hlasování o nedůvěře vládě, ale i neřízený brexit bez dohody.

Kromě toho ale Mayová příliš nenaznačila, kam chce nyní proces britského odchodu z EU směřovat. Rovněž nezmínila odklad termínu brexitu, který je podle řady komentátorů v tomto okamžiku pro uskutečnění spořádaného odchodu nutností. Premiérka pouze uvedla, že je potřeba ukončit nejistotu a že „nejlepší cestou vpřed je odejít spořádaným způsobem s dobrou dohodou“.

Pokud by přece jen kabinet padl a nepodařilo se sestavit do dvou týdnů jiný, došlo by na předčasné volby.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker v první reakci uvedl, že EU si nepřeje neřízený brexit. Británie by ale podle něj měla rychle vyjasnit svoji pozici, protože času zbývá málo. Prezident Evropské rady Donald Tusk vyzval britskou vládu, aby zvážila odložení brexitu na neurčito. „Pokud dohoda není možná a nikdo nechce odchod bez dohody, tak kdo bude mít konečně odvahu říci, jaké je jediné pozitivní řešení,“ otázal se v bezprostřední reakci na twitteru Tusk. If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) 15. ledna 2019

Británie má unii opustit už 29. března, tedy za 73 dní.