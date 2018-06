Média KLDR prolomila mlčení. Vůbec poprvé píšou o summitu s Trumpem a čekají mír na ostrově

Vůdce KLDR Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump budou na úterní historické schůzce v Singapuru hovořit o trvalém mírovém mechanismu pro Korejský poloostrov, denuklearizaci této oblasti a dalších otázkách. Píšou o tom podle agentury Reuters severokorejská státní média. Kima, který do Singapuru dorazil stejně jako šéf Bílého domu v neděli, podle tisku doprovázejí ministr zahraničí, ministr obrany a sestra.

Dosud ale severokorejská média o nadcházejícím summitu mlčela, uvedla agentura AP. O tom, že Kim je v Singapuru a sejde se tam s Trumpem, stručně informovala až dnes. I to je ale podle AP na severokorejské poměry nezvyklé, neboť tamní tisk většinou o událostech informuje až po jejich skončení.

Severokorejci mají omezený přístup k informacím, které se k nim dostávají skrze cenzurovaný státní tisk. O tom, že se Trump a Kim plánují setkat, sice severokorejský tisk informoval, o datu konání summitu a dalších podrobnostech však do dneška nikoli. Když Kim v neděli odletěl z KLDR do Singapuru, kam dorazil několik hodin před Trumpem, na titulní straně severokorejských novin byl článek o tom, jak severokorejský vůdce navštívil rybí restauraci v Pchjongjangu.

Podle AP je však pravděpodobné, že Severokorejce setkání jejich vůdce s americkým prezidentem zajímá, jelikož jim potenciálně může změnit životy, a je tak přirozené, že v uzavřeném státě kolují různé zvěsti.

Washington opakovaně zdůrazňuje, že od Pchjongjangu očekává úplné, nezvratné a ověřitelné jaderné odzbrojení. V případě, že na to Severokorejci přistoupí, jsou Američané ochotni poskytnout jim požadované bezpečnostní záruky a nakonec i uvolnit sankce. Summit se má v úterý konat v hotelu Capella na singapurském ostrově Sentosa. Začátek je ohlášen na 09:00 místního času (03:00 SELČ).

Oba státníci by podle analytiků mohli jednat také o podpisu mírové dohody, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka z let 1950-53.

Trump se nechal slyšet, že se při jednání s Kimem bude řídit především svým instinktem a že hned během první minuty pozná, zda to Severokorejci myslí s denuklearizací vážně. Pokud se summit nebude vyvíjet dobře, je připraven odejít. V opačném případě chce pozvat Kima do Spojených států.