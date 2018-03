Méně peněz pro děti cizinců? Německá vláda řeší omezení příspěvků, jde o stovky milionů ročně

Německo každoročně vyplácí stovky milionů eur dětem žijícím v jiných zemích Evropské unie, jejichž matka či otec ale pracují ve spolkové republice. Bývalý německý ministr financí Wolfgang Schäuble před rokem přeložil návrh, podle kterého se měla výše přídavků na děti unijních občanů pracujících v Německu určovat podle země, ve které děti skutečně žijí. Toto řešení, které by znamenalo úsporu německému rozpočtu, ale narazilo na odpor Evropské komise. Nyní ale ministerstvo sociálních věcí podle agentury DPA sdělilo, že se tématem dětských přídavků posílaných do zahraničí chce věnovat i nynější kabinet staronové kancléřky Angely Merkelové. Německo každoročně vyplácí stovky milionů eur dětem žijícím v jiných zemích Evropské unie, jejichž matka či otec ale pracují ve spolkové republice. Bývalý německý ministr financí Wolfgang Schäuble před rokem přeložil návrh, podle kterého se měla výše přídavků na děti unijních občanů pracujících v Německu určovat podle země, ve které děti skutečně žijí. Toto řešení, které by znamenalo úsporu německému rozpočtu, ale narazilo na odpor Evropské komise. Nyní ale ministerstvo sociálních věcí podle agentury DPA sdělilo, že se tématem dětských přídavků posílaných do zahraničí chce věnovat i nynější kabinet staronové kancléřky Angely Merkelové.