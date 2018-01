Merkelová je passé, kormidla EU se chopil Macron s Junckerem. A může to být jízda. Glosa Igora Záruby

Časy, kdy tón v Evropské unii udával dvoutaktní motor Německo - Francie, jsou momentálně pasé. Může za to politická paralýza, do níž se dostala Spolková republika po zářijových volbách do Bundestagu, po krachu jednání o sestavení konzervativní vládní koalice a s ohledem na současné obtížně vyjednávání CDU/CSU se sociální demokracií. EU, tváří v tvář nové situaci, si nicméně našla náhradu: její směřování určuje nový tandem Francie - Evropská komise. Jmenovitě Emmanuel Macron a Jean-Claude Juncker, kteří jim šéfují. Jejich spojenectví, byť dočasné, může ovlivnit chod Společenství nejen v řádu měsíců, nýbrž také po celý rok 2018.