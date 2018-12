Merkelová si v novoročním projevu sype popel na hlavu a vyzývá k solidaritě. Macron mluví o hněvu, který vyšel na povrch

Německá kancléřka Angela Merkelová vyzývá Němce k solidaritě a spolupráci, které by překonaly hluboké politické rozdělení, a aby opět všichni táhli za jeden provaz. Ve svém novoročním projevu, který přednese dnes večer, uvádí, že Německo bude příští rok nadále prosazovat řešení globální problémů a celosvětově převezme větší zodpovědnost. K národu promluvil také ruský prezident Vladimir Putin. V novoročním projevu lidi vyzval k jednotě a milosrdenství.

Merkelová ve svém projevu uznává, že její vláda letos zklamala mnoho Němců, usiluje však o opětovné spojení země. Dodává také, že koncem října připravila půdu pro "nový začátek", když oznámila, že nebude usilovat o funkci kancléřky pro páté funkční období.

Významnou část svého projevu Merkelová věnuje obhajobě mnohostranného přístupu ke globálním problémům. Zvládneme výzvy naší doby pouze pokud budeme držet pohromadě a spolupracovat přes hranice s dalšími, uvádí. Německo od 1. ledna začíná dvouletý mandát nestálého člena Rady bezpečnosti OSN.

Merkelová se vzdala vedení své strany, Křesťanskodemokratické unie (CDU), ale chce zůstat kancléřkou do konce funkčního období, tedy roku 2021, což ve svém novoročním projevu potvrdila. Nedělní průzkum ukázal, že většina dotazovaných Němců, kteří vyjádřili svůj názor, podporuje, aby zůstala ve funkci až do konce.

Podle svých slov je Merkelová také odhodlána učinit Evropskou unii silnější a schopnou přijímat rozhodnutí. S Británii pak chce udržovat úzkou spolupráci, navzdory jejímu odchodu z EU.

Macron mluví o hněvu

Hněv, který letos vyplul ve Francii na povrch, ukázal, že Francouzi "nerezignovali" na víru v lepší budoucnost. V silvestrovském projevu to řekl francouzský prezident Emmanuel Macron, aniž by přímo zmínil hnutí žlutých vest, jehož protesty v posledních týdnech otřásaly francouzskou politikou i jeho pozicí. Francie podle šéfa Elysejského paláce může být lepší a musí se o to snažit.

V uplynulém roce se podle Macrona ve Francii objevil hněv namířený proti nespravedlnosti, proti "někdy nesrozumitelnému" směru, jakým se ubírá globalizace, proti administrativnímu systému, který se stal příliš komplexním a který postrádá laskavost, i proti hlubokým změnám ve společnosti, které se dotýkají identity.

"Tento hněv nám ukázal jednu věc: Nerezignovali jsme," řekl Macron. "Naše země chce budovat lepší budoucnost... To je v mých očích lekce roku 2018," dodal.

Výsledky reforem, které vláda zavedla na počátku svého pětiletého mandátu, nemohou mít podle prezidenta okamžité výsledky. "Netrpělivost", kterou podle svých slov s občany sdílí, není důvodem pro to, aby byly tyto reformy zrušeny.

Macron apeloval na občany, aby neztráceli naději "v nás jako národ, v naši společnou budoucnost, v náš evropský sen".

Promluvil i Putin

Ruský prezident Vladimir Putin vyzval ve svém novoročním poselství k milosrdenství a duševní štědrosti. Rusové by podle něj měli čelit výzvám nadcházejícího roku společně jako silný a jednotný tým, na pomoc za zahraničí spoléhat nemají.

Rusko podle Putina čeká v roce 2019 mnoho výzev v ekonomice, vědě a technologiích, vzdělávání, kultuře i v dalších oblastech. K tomu, aby země směřovala k lepšímu, je potřeba, abychom byli jednotní, zdůraznil prezident. "Dokázat to můžeme jen společně. Pomocníky jsme nikdy neměli a mít nebudeme," prohlásil.

Ruským občanům Putin popřál radosti a blahobytu a Rusku mnoho úspěchů a prosperitu.