Mexičané protestují proti migrační karavaně. Trumpova pravidla mohou situaci zhoršit

„Vypadněte ze země.“ „Ven z Tijuany.“ „Nechceme vás v Tijuaně.“ První vlny migrantů, kteří dorazili do mexického města ležícího u hranic se Spojenými státy, se nedočkaly vřelého přijetí. O víkendu proti nim demonstrovalo asi 200 obyvatel.

Protestující označují migrační karavanu za invazi, nelíbí se jim, jak si uprchlíci vynutili vstup do Mexika a obávají se, že nyní budou jejich pobyt hradit ze svých daní. Ptají se, proč mají lidé ze Střední Ameriky dostávat zvláštní péči, když vláda nenabídne pomoc ani Mexičanům utíkajícím před násilím. Mnozí navíc zdůrazňují bezpečnostní aspekt a požadují po úřadech, aby prováděly důkladné prověrky, zda do země nevstoupil někdo s kriminálním záznamem.

Přes Mexiko do USA putují lidé z několika zemí. Nejvíce migrantů pochází z Hondurasu, Salvadoru a Guatemaly. Jako důvod nejčastěji udávají bezpečnostní situaci ve zmíněných zemích. V Hondurasu se ročně odehraje asi 43 vražd na 100 tisíc obyvatel. Pro srovnání, v Česku proběhne necelá jedna.

Přetlak v Tijuaně

Do Tijuany zatím dorazily zhruba tři tisíce lidí. Další tisícovky jsou ale ještě na cestě u města Mexicali asi dvě a půl hodiny cesty od Tijuany. Skrz Mexiko navíc míří ještě dvě další karavany. Místní úřady se obávají, že příhraniční město takový nápor nezvládne.

„Spím jen tři hodiny denně. Když zavírám oči, počítám migranty, ne ovečky. Žádné město nemůže být připravené na příchod pěti tisíc lidí během tří čtyř dnů. Děláme, co je v lidských silách,“ cituje list New York Times ředitele služeb pro migranty v Tijuaně Césara Palenciu Cháveze.

Podle jiného vyjádření, které Chávez poskytl reportérům deníku Guardian je 90 procent kapacity ubytovacích středisek ve městě obsazených. Zástupci Tijuany tak musí najít jiné způsoby, jak lidi ubytovat.

„Cítíme se opuštění federální vládou. Žádali jsme o další peníze a koordinační strategii, ale stále jsme nic nedostali,“ dodává Chávez s tím, že možností je ubytovat nově příchozí na fotbalovém stadionu nebo jiných veřejných místech. Počasí v Tijuaně přitom není tak teplé, jak by si někdo mohl myslet. Noční teploty padají pod deset stupňů, přes den občas prší.

Mezi migranty nyní ještě převládá nadšení, že se jim podařilo dostat na hranice s USA. Chtějí počkat a žádat o azyl. Jenže už teď se řadě z nich nelíbí vidina měsíců strávených v provizorních podmínkách v Tijuaně při čekání na to, až Američané jejich žádost vyřídí. Stěžují si, že nemají peníze na to, aby na místě pobývali měsíc nebo dva. Pesimistické odhady, které počítají s tím, že by o azyl ve Spojených státech požádali všichni, přitom zmiňují až půlroční prodlevu.

Zhorší krizi Trumpova pravidla?

Na vině jsou nová pravidla, která minulý týden zavedl americký prezident Donald Trump. Ta sice před problémem zčásti ochrání USA, ale o to vyšší nároky kladou na mexickou stranu. Trump nasadil na hranice šest tisíc vojáků a dekretem stanovil, že kdo do USA přijde nelegálně, nebude mít možnost o azyl ani požádat.

Nařízení vedlo k tomu, že se karavana nahrnula právě do Tijuany, jež sousedí s americkým San Diegem, které funguje jako jedna z povolených vstupních bran do Spojených států. Jenže tisícovky migrantů vytvořily přetlak, jenž při ztrátě trpělivosti může vést k daleko větším problémům a střetům, než jaké se odehrály o víkendu.

Řada obyvatel Tijuany je totiž k migrantům zatím vstřícná. Lidé poukazují na zkušenost s 15 tisíci Haiťany, kteří do města přišli během posledních dvou let a bez potíží se začlenili. Svoji vstřícnost ale podmiňují tím, že nově příchozí budou chtít pracovat a zvelebovat město právě jako skupina Haiťanů. „Spousta z nich pravděpodobně nebude do USA vpuštěna. Když tu zůstanou, alespoň by pro sebe měli najít budoucnost,“ cituje Guardian Lindu Bordeoovou, 41letou pracovnici call centra.

Přestože většina osazenstva karavany nadále žije svůj sen o Spojených státech, několik lidí už začalo možnost usídlení v Mexiku zvažovat. Práci migrantům nabízí i vláda, která je minulý týden znovu upozornila na pracovní místa v tzv. maquiladoras, neboli montovnách, kde se kompletují výrobky jdoucí na export převážně do USA.