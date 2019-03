Mezi vtipem, oligarchy a prezidentstvím. Kdo je komik, který vede předvolební průzkumy na Ukrajině?

Když se Zelenskyj na konci loňského roku objevil v předvolebních průzkumech k prezidentským volbám, které se na Ukrajině mají konat letos 31. března, nikdo nebral jeho kandidaturu vážně. Všichni ho totiž znali spíše jako komika, který vystupuje v trochu prostoduchých, nicméně technicky velmi dobře zpracovaných filmech a seriálech. Prostě velmi populární herec a komik, který se vypracoval a má svoji vlastní komediální společnost Kvartal 95. Přitom si navíc slušně vydělával moderováním a vystupováním na večírcích boháčů na Ukrajině i v Rusku.

Ukrajinci mají Zelenského spojeného hlavně s televizním hitem z roku 1995 „Služebník lidu“, který se mimochodem objevil i na Netflixu, mezinárodním internetovém videoserveru se sídlem v USA, či na YouTube.

Po vzoru učitele Holobrodka

Zápletka je jednoduchá: Středoškolský učitel Vasyl Holoborodko kritizuje korupci na Ukrajině, jeho žáci ho natočí a video dají na internet. Záznam se bleskově šíří a učitel se rázem stane populárním. Jeden z ukrajinských oligarchů, boháčů ovlivňujících politiku a těžících z ní, využije učitelovy popularity a pomůže mu do křesla ukrajinského prezidenta. Chce mít totiž v čele země svoji loutku. Nezkušený učitel Holoborodko se ale nedá, skutečně začne bojovat proti korupci a oligarchu dokonce pošle do vězení.

Zelenskyj se teď o něco takového pokouší ve skutečnosti. Vytvořil si vlastní stranu a kandiduje na prezidenta. Jeho program je směsí populismu a konkrétních opatření, které Ukrajina skutečně potřebuje. Slibuje vymýtit korupci, zefektivnit soudy, zavést přímou demokracie všude, kde to půjde, spravedlivě rozdělit národní bohatství, změnit penzijní systém ze současného průběžného na fondový, rozhýbat ekonomiku změnou daní a investičními pobídkami, zavést všude rychlý internet a podpořit start-upy, tedy malé začínající technologické firmy. V českém prostředí by se to dalo přirovnat k chytrému zkřížení programu hnutí ANO, SPD a Pirátů.

Na papíře vše vypadá velmi dobře, jako by se učitel Holoborodko skutečně objevil v reálném životě. Jenže život není televize, Zelenskyj má za sebou také skutečného oligarchu, Ihora Kolomojského, a nevypadá to, že by se s ním chtěl rozejít.

Proč potřebuje svého oligarchu

Mimochodem, svoji kandidaturu Zelenskyj oznámil na Kolomojského televizním kanálu 1 + 1. V době, kdy značná část jiných televizních kanálů přenášela projev Petro Porošenka, skutečného prezidenta Ukrajiny. Jenže Porošenka nemá Kolomojskij rád – kvůli obchodním sporům s dalšími oligarchy, a také proto, že ho Porošenko odvolal v roce 2015 z místa guvernéra Dněpropetrovské oblasti – a chtěl by jiného prezidenta.

Zelenskyj potřebuje Kolomojského z několika dvou důvodů. Za prvé kvůli jeho penězům na kampaň. I když tvrdí, že ji dělá levně na sociálních sítích a Kolomojskij, který vlastní banky, letecké společnosti a média, prohlašuje, že Zelenskému jen „fandí“ a nefinancuje ho.

Za druhé, Zelenskyj nemá na Ukrajině širší politickou podporu. Sice si zaregistroval už v roce 2018 stranu „Služebník lidu“, ale dlouho s ní nic nepodnikal. Jejím šéfem byl jeho právník a Zelenský tvrdil, že jde jen o to, aby někdo jeho jméno nezneužil „k cynickým politickým cílům“.

A konečně za třetí, Zelenskyj je podle některých zpráv tak politicky nezkušený, že mu jeho tým zakázal mluvit s novináři a že se neúčastní žádných politických debat. Bez scénáře prý není zatím schopen mluvit, plete si odborné pojmy a musí být obklopen poradci.

V Rusku podniká i dostává dotace

Otázkou také zůstává, jak by se Zelenskyj choval jako prezident v oblasti zahraniční politiky. Veřejně tvrdí, že podporuje směřování Ukrajiny k NATO a Evropské unii. Po vypuknutí války na Ukrajině s proruskými separatisty přestal vystupovat na večírcích ruských oligarchů a oficiálně zavřel pobočku své společnosti Kvartal 95 v Rusku. Ale podle zjištění Rádia svoboda likvidace firmy stále probíhá, Zelenskyj v Rusku dál podniká přes jiné společnosti a dostal tam i státní dotace.

Zelenskyj prohlašuje, že nechce jednat s proruskými separatisty na Ukrajině, ale že by jednal přímo s Moskvou. Stejně jako jeho přítel oligarcha Kolomojskij podporuje v konfliktu Ukrajinu, ale má v Rusku své obchodní zájmy.

Zelenskyj mluví rusky a nyní si platí kursy ukrajinštiny, protože profesionální zvládnutí ukrajinského jazyka je jednou z podmínek pro zastávání postu ukrajinského prezidenta.

Do prezidentských voleb na Ukrajině ale zbývá ještě skoro měsíc. Patrně se bude konat i jejich druhé kolo, protože zatím to vypadá, že žádný z kandidátů nezíská v prvním kole jasnou nadpoloviční většinu. Hlasy pro Zelenského jsou přitom zřejmě spíše protestnímí a mohou se tak snadno přelít k jiným kandidátům.

Spekuluje se o proto o tom, že Zelenskyj vlastně vůbec netouží být prezidentem. Předvolební kampaní si má jen zajišťovat podporu pro svoji stranu před podzimními parlamentními volbami. Prý by o něco takového stál zejména Zelenského přítel Kolomojskij.