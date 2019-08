Migrace opět zostřuje napětí. Merkelová volá po obnovení mise EU ve Středomoří | info.cz

Není to ani půl roku, co se státy Evropské unie po nátlaku Itálie rozhodly, že ze Středomoří stáhnou unijní lodě pomáhající v boji proti pašerákům. Podle vlády v Římě posádky plavidel namísto původního úkolu pašeráckým sítím pomáhaly. Humanitární organizace varují, že se změnami mandátu mise Sophia bude úmrtí na moři opět přibývat. Operaci v oblasti chce nyní oživit i německá kancléřka Angela Merkelová.

„Bylo by určitě dobře, kdybychom dnes měli operaci Sophia a námořnictva členských státy, ktera by prováděla záchranné mise,“ prohlásila ve čtvrtek podle Deutsche Welle Merkelová. Je přesvědčená, že návrat unijních lodí do Středomoří by nejen pomohl při záchraně migrantů, ale i v boji proti pašerákům, kteří na migraci vydělávají.

Dříve v týdnu kancléřka uvedla, že z humanitárního hlediska je jejich práce nezbytná. Za nejdůležitější ale nadále považuje řešení příčin migrace do Evropy. Bez toho téma záchrany migrantů nezmizí. „Ne vždy se jedná o ty nejchudší a nejslabší. Hovoříme s africkými zeměmi o tom, co můžeme udělat, abychom jim pomohli. Nechceme podporovat pašeráky a obchodníky s lidmi,“ prohlásila kancléřka.

Operace Sophia byla členskými zeměmi EU zřízena v roce 2015 v reakci na migrační krizi a rostoucí počet tragédií ve Středozemním moři. S nápadem přišla minulá italská vláda Mattea Renziho, který po tragických událostech vyzval ostatní státy EU, aby jeho zemi pomohly.

Současný kabinet a jeho faktický lídr Matteo Salvini však misi tvrdě kritizovali. Vláda v Římě opakovaně odmítla, aby unijní lodě přivážely zachráněné běžence do italských přístavů, a volala po tom, aby se parametry mise změnily, nebo aby úplně skončila. V březnu se unijní státy nakonec dohodly na prodloužení mandátu operace Sophia, avšak ve značně okleštěné podobě. Nasazení lodí bylo pozastaveno a operace tak dnes funguje pouze ze vzduchu. Spolu s tím se zvýšilo i riziko utonutí migrantů, kteří se vydávají na cestu do Evropy.

Po ukončení námořní části unijní mise ve Středomoří pomáhají jen lodě humanitárních organizací, které ale Itálie odmítá vpouštět do svých přístavů a zavádí proti nim stále přísnější opatření. Před nedávnem se Salvinimu podařilo prosadit zákon, který říká, že pokud do italských výsostných vod vpluje loď bez povolení, bude jí hrozit pokuta až milion eur a zabavení.

Humanitární organizace, které se začaly loni z moře stahovat, se však nechtějí nechat odradit a na moře se opět vracejí – nově zde operuje loď Ocean Viking Lékařů bez hranic nebo plavidlo španělské organizace Proactiva Open Arms. Migranty však nemají kde vylodit.

Například loď Open Arms na vylodění čeká dva týdny, přestože Salviniho koaliční partneři jsou ochotni loď se 138 lidmi na palubě do italských přístavů pustit. Proti Salvinimu se ve čtvrtek postavil i premiér Giuseppe Conte, který šéfovi Ligy včera na sociálních sítích vzkázal, že trpí obsesí na protiimigrační politiku. Migrace se tak stává důvodem sporu uvnitř italské koalice, která má už tak nakročeno k rozpadu.

Tvrdý boj proti migraci však Salvinimu přináší cenné politické body – podle nejnovějších průzkumů by jeho Ligu volilo 40 % Italů. V Německu je ale situace jiná, zde veřejnost záchranné mise spíše podporuje. Podle průzkumu veřejného mínění, na který odkazuje Deutsche Welle, si 64 % Němců myslí, že rozhodnutí EU zastavit operace na moři bylo špatné. Přes 70 % respondentů uvedlo, že působení humanitárních organizací ve Středomoří je správné.