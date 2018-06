Migrační krize v USA: Trump nařídil vrátit rodičům jejich děti, Kongres odmítl tvrdý zákon

Americké úřady od května zpřísnily postup vůči migrantům, kteří nelegálně vstoupí do USA. Na dospělé je uvalena vazba, jejich děti pak úřady až dosud nuceně umísťovaly do internátní péče. Takto bylo od května odděleno od rodičů na 2300 dětí, což vyvolalo v USA i zahraničí tvrdou kritiku vlády. Trump rozdělování rodin ve středu dekretem zastavil.

Deník The Washington Post s odvoláním na nejmenovaného vládního činitele napsal, že administrativa dočasně pozastavuje trestní stíhání migrantů, kteří s dětmi do USA přijdou nelegálně. Ministerstvo spravedlnosti ale následně sdělilo, že zpráva The Washington Post je nepřesná a že úřady nadále zastávají zásadu nulové tolerance.

Trump na dotaz o komentář ke zmíněné zprávě řekl, že je nutné nadále udržovat tvrdý postup vůči nelegální migraci, aby se předešlo přívalu milionů přistěhovalců. Ministerstvo spravedlnosti již ale požádalo federální soud o změnu pravidel pro zadržování rodin dopadených po nelegálním překročení hranice.

Trump nicméně nadále trvá na tom, aby migrační krizi, ze které obviňuje demokraty a jejich špatné zákony, vyřešil definitivně Kongres. Sněmovna reprezentantů dnes zamítla konzervativní návrh imigračního zákona, který výrazně omezoval legální přistěhovalectví. O kompromisním návrhu, který stejně jako konzervativní vypracovali republikáni, chtěli kongresmani hlasovat ještě dnes, ale jeho posouzení odložili na pátek. Chtějí tak zvýšit šance na jeho schválení.

V migrační krizi se již několik dní přímo angažuje Trumpova manželka Melania, která se vyslovila proti rozdělování rodin a dnes v Texasu u hranic s Mexikem navštívila středisko, kde byly dosud odebrané děti internovány.

V USA mezitím vzniklo několik veřejných sbírek na pomoc zadržovaným přistěhovaleckým rodinám. Ta největší k dnešku dosáhla takřka 17 milionů dolarů (378 milionů Kč). Tuto sumu se podařilo vybrat za šest dní.