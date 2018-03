Migranti by museli být v Polsku drženi násilím a to odmítám, kritizoval kvóty prezident Duda

Pokud by žadatelé o azyl byli Evropskou unií nuceně přemísťováni do Polska, museli by tam být drženi násilím, což Varšava odmítá. V západomaďarském Veszprému to dnes řekl polský prezident Andrzej Duda, jenž jednal se svým maďarským protějškem Jánosem Áderem.