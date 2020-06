Miliardy výměnou za „eko“ provoz. Rakousko zachraňuje aerolinky, může to být konec ultralevných letenek | info.cz

Rakouská vláda schválila plán pomoci domácím aerolinkám Austrian Airlines. Na první pohled to může vypadat paradoxně: kabinet přispěje miliardami korun, za to ale žádá, aby se společnost stala jakýmsi evropským pionýrem v „ekologizaci“ letecké dopravy. A to i za cenu omezení letů a levných letenek, což by se dotklo i Čechů zvyklých létat z Vídně.

O co jde? Austrian Airlines patřící německé Lufthanse dostanou od rakouské vlády v rámci záchranného „koronavirového“ balíčku 150 milionů eur (3,9 miliardy korun) a stejnou částkou přispěje i jejich mateřská společnost. K tomu přibudou ještě státní záruky na úvěr ve výši 300 milionů eur (7,8 miliardy korun). Pokud by firma půjčku nesplácela, „zaskočil“ by za ní stát, tedy daňoví poplatníci.

Rakouská vláda vedená lidovci a Zelenými ovšem doplnila poměrně velkorysou pomoc o podobně ambiciozní plán směřující k omezení takzvaných leteckých emisí. Lufthansa coby vlastník firmy se ve smlouvě se státem zavazuje, že velkou část ze svého příspěvku ve výši 150 milionu eur investuje do nových technologií a šetrnějších letadel.

Výrazné je v tomto ohledu především omezení krátkých letů. Austrian Airlines se zavázaly, že zruší všechna spojení, která lze absolvovat za méně než tři hodiny vlakem. Už skončily lety z Vídně do Lince a nyní to samé čeká trasu Vídeň–Salcburk. Vlakem ji lze urazit za 2 hodiny a 49 minut. Vláda navíc oznámila, že zvedne daň z letenky na všechny lety pod 350 kilometrů na 30 eur. Letenka na delší trasy je zdaněna 12 eury.

Kontroverzní je ale i další rakouská iniciativa, tedy návrh na zrušení „dumpingu“ v letecké dopravě. „Letenka musí stát nejméně tolik, na kolik vyjdou daně a poplatky za jeden let. A to je v průměru 40 eur,“ uvedla rakouská ministryně dopravy za Zelené Leonore Gewesslerová. Toto připravované opatření ale ještě musí schválit Evropská komise. Vztahovalo by se totiž nejen na Austrian Airlines, ale rovnou na všechny letecké dopravce startující či přistávající v Rakousku. Skončily by tak například i u Čechů oblíbené „lety na poslední chvíli“, které mohou při odletu z vídeňského letiště vyjít i na pouhých několik stovek korun.

Dohoda s aerolinkami, kterou kabinet podmínil státní pomoc, je součástí rakouského plánu na radikální snížení emisí nejen z dopravy. Do roku 2030 by se emise produkované Austrian Airlines měly snížit na polovinu. Aerolinky se rovněž zavázaly, že do 10 let budou zvyšovat takzvanou palivovou účinnost o 1,5 % ročně a sníží průměrné emise na 100 přepravních kilometrů u jedné osoby ze současných 9,55 kilogramu CO2 na 8,5 kg.

I když je dohoda z velké části dílem rakouských Zelených, některé ekologické organizace s ní nejsou spokojeny. „Vláda ponořila peníze do fosilního koncernu a nestanovila si přitom žádné ambiciózní klimatické podmínky,“ uvedl Jasmin Duregger z rakouské pobočky Greenpeace. Podle něj nejde jen o nahrazení starých letadel novými nebo úsporu několika procent CO2. „Potřebujeme okamžitý zákaz všech letů na krátké vzdálenosti, daně odpovídající skutečným emisním nákladům leteckého paliva a přesun investic do takových druhů dopravy, které jsou méně škodlivé pro klima,“ uvedl Duregger.

Vedle záchranného balíčku pro aerolinky rakouská vláda definitivně schválila i takzvaný lístek „1,2,3“, tedy jednotnou jízdenku pro veřejnou dopravu v celém Rakousku. Od příštího roku si Rakušané budou moci koupit permanentku a za 3 eura na den jezdit po celém Rakousku bez omezení. Pokud budou využívat veřejnou dopravu jen ve dvou spolkových zemích, vyjde je to na dvě eura a za jedno euro se svezou v rámci jedné spolkové země.