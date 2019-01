Milionářskou daň Macron zavádět nebude, na referendum si vyslechne názor lidí

„Měli bychom zrušit některé veřejné služby, které jsou zastaralé nebo příliš drahé vzhledem k jejich užitečnosti? Nebo naopak vidíte potřebu zavést některé nové? Jak je financovat? “ ptá se francouzské veřejnosti prezident Emmanuel Macron.

Šéf Elysejského paláce takto zformuloval celkem 35 otázek v dopise, který neděli večer předložil v otevřeném dopise Francouzům. Dopis má sloužit jako úvodní výkop k velké veřejné debatě, jejímž prostřednictvím chce Macron odpovědět na protesty takzvaných žlutých vest.

Více než pětistránkový dopis přináší sice především otázky, jakým směrem by se měl ubírat vládní program, ale také odmítnutí jednoho z hlavních požadavků hnutí žlutých vest: opětovné zavedení milionářské daně (známé pod zkratkou ISF, tj. solidární daň z bohatství). „Nevrátíme se k opatřením, která jsme přijali, abychom povzbudili investice a víc zaplatili za práci,“ píše Macron občanům.

„Závěry (debaty) musí vzejít od Francouzů, a ne aby je předvídal prezident,“ kritizoval Macronův krok šéf opozičních socialistů Olivier Faure s tím, že Macron občanům „zakázal“ mluvit o ISF. Prezident přitom v dopise výslovně zmiňuje, že žádné otázky v diskuzích nezakazuje.

Skepticky přijali dopis i představitelé žlutých vest, kteří ho hojně kritizovali na sociálních sítích. Jedna z vůdčích osobností hnutí, v civilu řidič kamionu Éric Drouet, zveřejnila reakci na facebookové stránce La France en colère (Naštvaná Francie). Hnutí v něm Macrona žádá o zavedení referenda z občanské iniciativy, pomocí něhož lze například i měnit ústavu. Žluté vesty chtějí, aby jim Macron sdělil termín zavedení referenda.

Na sociálních sítích se zároveň objevily výzvy k účasti na desátém pokračování sobotních protestů, v nichž organizátoři volají po tom, aby do ulic vyšel tentokrát milion lidí. Devátého dějství protestů se po celé zemi zúčastnilo podle údajů ministerstva vnitra asi 84 tisíc lidí.

Referendum však Macron ve svém dopise na rozdíl od znovuzavedení ISF výslovně neodmítl. Naopak v něm píše, že demokratický stát typu Francie musí častěji poslouchat hlas svých občanů. „Jaký vývoj byste si přáli pro zvýšení aktivní občanské účasti?“ ptá se Francouzů. „Měli bychom více používat referenda? Kdo by je je měl iniciovat?“ pokračuje.

Kromě toho se v okruhu věnovaném občanství a demokracii prezident ptá i na názor veřejnosti na případné snížení počtu zákonodárců a jiných volených zastupitelů, nebo zda by se na rozhodnutích měli podílet losem vybraní občané.

Přestože nefiguruje mezi čtyřmi hlavními okruhy debaty – daně, demokracie a občanství, ekologický přechod a organizace státu a institucí – bude se v rámci veřejných diskuzí bezpochyby mluvit i o migraci. Macron se v dopise občanů ptá, co by měl stát udělat pro zlepšení integrace cizinců a jak posílit respekt k principům francouzské laicity.

Co se týče jednoho ze základních pilířů prezidentského programu, ekologického přechodu, Macron se v dopise ptá, jak ho financovat? Zda zvláštní daní, nebo už existujícími daněmi… Francouzi tak dává možnost změnit program, na jehož základě se dostal do Elysejského paláce.

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux sice nedávno řekl, že výsledky občanských konzultací zásadní směřování politiky nezmění, Macron ale nyní slibuje, že debata nebude jen prázdným mlácením slámy. „Tato debata je něčím zcela novým a jsem odhodlán se držet jejích závěrů. Nejsou to ani volby, ani referendum,“ vzkázal Francouzům.

Pro úplnost je třeba dodat, že veřejná debata skončí v polovině března, Francouzi tedy mají na ovlivnění vládní politiky dva měsíce. Macron slíbil, že se zúčastní prvních dvou diskuzí, které se uskuteční na radnicích francouzských měst.

S novinkou má Macron zcela pravdu – ještě nikdy se nestalo, aby prezident během svého pětiletého mandátu žádal občany o názor, jaké daně by například chtěli zrušit a kde by se naopak dalo ušetřit. Komentátor týdeníku Express Christophe Barbier navíc upozorňuje na fakt, že diskuzí o migraci se prezident zároveň pouští na pole, kde je slyšet především Marine Le Penová, šéfka krajně pravicového Národního sdružení. Barbier to považuje za politickou obratnost – Le Penová totiž vede v průzkumech před evropskými volbami a dopis a následná debata mohou být prvním startovním výstřelem Macronovy kampaně.