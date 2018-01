Miliony Číňanů musí opustit své domovy. Režim chce vymýtit extrémní chudobu

Čína patří nejsilnější ekonomiky na světě, podle údajů tamní vlády zde však v chudobě stále žije na 30 milionů lidí. Prezident Si Ťin-pching proto přišel s ambiciózním plánem – do roku 2020 hodlá vymýtit extrémní chudobu ze všech venkovských oblastí. Miliony chudých Číňanů se tak má z odlehlých regionů, kde často neteče ani voda, přestěhovat do nových obydlí financovaných státem. Realizace velkolepého cíle už je v plném proudu a obyvatelé chudého venkova jsou nadšení. O masovém stěhování čínského lidu informoval britský deník The Guardian.