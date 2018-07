Milovnice zbraní, nebo Putinova špiónka? Krásná ruská agentka zamotala Američanům hlavu

Na první pohled budila dojem běžné zahraniční studentky ve Spojených státech. Chodila do školy, cvičila, podnikala výlety za zážitky a byla aktivní na sociálních sítích od Facebooku přes Twitter a YouTube až po web LinkedIn.

Nyní účty 29leté Rusky Marie Butinové utichly. Nic nového na ně přidat nemůže. Od neděle sedí v americké federální vazbě, kam ji vyšetřovatelé umístili poté, co dostali upozornění, že se hodlá z Washingtonu přestěhovat do Jižní Dakoty. Tam by ji zpravodajské služby sledovaly podstatně složitěji než v metropoli.

Ministerstvo spravedlnosti USA viní Butinovou z konspirace proti Spojeným státům a snahy ovlivňovat politiku, aniž by se předtím podle zákona registrovala jako zahraniční agentka. Soud s Butinovou začíná ve středu.

„Hodlá energicky bránit svá práva a těší se na očištění svého jména,“ popsal úmysly Butinové její obhájce Robert Driscoll. Sama žena popírá, že by provedla něco nezákonného. Advokát dodal, že dobrovolně svědčila před Kongresem a zůstala v USA i poté, co agenti FBI v dubnu prohledali její dům.

Cesta k politikům vedla přes zbojařskou lobby

Jak se vlastně pohledná ruská zrzka dostala ke špičkám americké politiky? Butinová o sobě před třemi lety v konzervativním rozhlasovém pořadu prohlásila, že pochází ze Sibiře, kde ji spolu se sestrou otec učil lovit medvědy a vlky. Odtud se po čase přestěhovala do Moskvy, kde si udělala jméno jako aktivistka bojující za právo držet zbraň.

„Ráda střílím a jsem majitelkou zbraně. Jsem ale také politoložka a mám neziskovou organizaci. Rozhodli jsme se bojovat za naše práva ohledně zbraní. Musíme je bránit, protože na ně mnoho poslanců v Rusku útočí,“ vysvětlovala Butinová v pořadu.

Právě její iniciativa Right to Bear Arms, kterou představovala jako ruskou obdobu americké Národní asociace držitelů zbraní (NRA), jí z poloviny umetla cestu do nejvyšších pater americké politiky. Druhou část obstaral někdejší místopředseda ruského parlamentu Alexander Toršin, jenž si ji v roce 2011 najal jako zvláštní asistentku.

Toršin měl vazby na představitele NRA, jejímž je stejně jako Butinová členem. Potkal se s někdejším prezidentem asociace Davidem Keenem, nynějšího poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Boltona zase v roce 2013 přivedl alespoň prostřednictvím videochatu na konferenci o zbraních, kterou organizovala právě Butinová.

Agentuře Bloomberg Toršin loni řekl, že se pět let zná i s prezidentem Donaldem Trumpem. Bavit se měli například na sjezdu NRA v roce 2015 v Nashvillu. NRA přispěla Trumpovi během předvolební kampaně zhruba 30 milionů dolarů (asi 670 milionů korun). To je největší částka, kterou asociace kdy kandidátům poskytla.

„Věděla, jak využívat svoji krásu“

Sjezdů NRA se od roku 2014 účastnila i Butinová. Na sociálních sítích začala sdílet fotografie, na nichž je po boku významných představitelů asociace, republikánských zákonodárců nebo například guvernéra státu Wisconsin Scotta Walkera, o němž se v té době mluvilo jako o horkém republikánském favoritovi na prezidentský post. Vše fungovalo ale i opačně. Republikáni a představitelé NRA jezdili na pozvání Butinové také do Moskvy.

„Měla neobvyklou povahu – asertivní, až agresivní a byla rozhodnuta udělat ze sebe střed pozornosti. Věděla, jak využívat svoji mladickost a krásu, aby se ujistila, že je součástí konverzace,“ cituje list The Guardian aktivistu za práva držitelů zbraní Alana Gottlieba, který spolu s manželkou absolvoval v roce 2013 v Moskvě večeři s Butinovou a Toršinem.

Zprávy tajných služeb napovídají mnohé o činnosti mladé Rusky. Vyšetřovatelé se nyní domnívají, že snaha Butinové infiltrovat se do NRA byla součástí pokusů, jakými chtěl Kreml ovlivňovat republikánské politiky. Tajné služby Butinovou sledovaly od roku 2015. Své aktivity zesílily poté, co se na studentské vízum přestěhovala do USA.

Ve Spojených státech podle zpravodajců pracovala jako agentka pod taktovkou ruské vlády. Kromě Toršina údajně spolupracovala se dvěma americkými operativci. Jejich jména tajné služby zatím nezveřejnily. FBI jen uvedla, že Butinová jednomu z nich v březnu 2016 posílala zprávu, ve které ujišťovala, že Kreml celou misi schválil. „Vše, co jsme potřebovali, bylo ‚ano‘ z Putinovy strany,“ pravila.

Druhého operativce americká média identifikovala jako člena NRA a vlivného dlouholetého republikána Paula Ericksona. Ten v roce 2016 založil spolu s Butinovou firmu v Jižní Dakotě. Podle svých dřívějších slov chtěl ženu podporovat na studiích. Oba se znali od roku 2013, kdy Erickson dorazil na výroční setkání její organizace v Moskvě. Butinová měla podle svědků vypovědět před senátním výborem pro tajné služby, že s operativcem navázala milostný vztah.

Butinová si s Ericksonem každopádně vyměňovala i jinou než lechtivou korespondenci. V roce 2015 s ním po e-mailu řešila cosi, co nazývala projektem „Diplomacie“. Ve zprávách vyjadřovala přesvědčení, že republikáni vyhrají nadcházející volby a převezmou v USA moc. Zdůraznila také, že potřebuje 125 tisíc dolarů (téměř 2,8 milionu korun) na financování své účasti na republikánských fórech a navazování kontaktů s konzervativními politiky. Erickson jí poskytl seznam důležitých lidí, s nimiž se má seznámit.

Setkání s Trumpem nevyšlo, nahnala strach jeho poradcům

K tomu hlavnímu se ale nedostala. Setkání s Trumpem se nejvíce přiblížila v červenci 2015 krátce poté, co byznysmen ohlásil kandidaturu do Bílého domu. Na debatní akci zvané Freedom Fest v Las Vegas se budoucího prezidenta zeptala, jaké jsou jeho plány a úmysly ve vztahu s Ruskem a ohledně amerických protiruských sankcí. Trump tehdy odpověděl, že sankce nepotřebuje, jelikož dovede s Putinem vycházet.

„Musíme si uvědomit, že sankce byly klíčovou otázkou, která Kreml zajímala. Měsíce poté, když se začala přetřásat ruská kauza, Trumpovi tehdejší poradci Steve Bannon a Reince Priebus viděli video z Las Vegas. Znepokojilo je jak je možné, že se žena vůbec na konferenci dostala a jak si Trump mohl vyzvat, ať položí dotaz. Nyní je jasné, že tam nebyla náhodně,“ komentoval pro stanici CNN investigativní novinář z Yahoo!News a autor knihy Ruská ruleta: Zákulisní příběh Putinovy války s USA a zvolení Donalda Trumpa Michael Isikoff.

Další pokusy dostat se k Trumpovi už ale Butinové nevyšly. Navrhovala například setkání na výroční konferenci NRA, avšak tým tehdejšího republikánského kandidáta její žádost odmítl.

Měsíc před volbami měla s Toršinem domlouvat své angažmá v týmu volebních pozorovatelů. Akci však nakonec vyhodnotili jako příliš nebezpečnou. „Jsem připravena na další nařízení,“ napsala Butinová svému ruskému společníkovi poté, co Trump oslavil vítězství.

Butinová se následně účastnila prezidentovy inaugurace. Ani tam ale s novopečeným šéfem Bílého domu do kontaktu nepřišla. Nepovedlo se jí to ani v únoru 2017, kdy organizovala ruskou delegaci na Národní modlitební snídani ve Washingtonu, kde Trump přednesl projev. Nejbližším kontaktem s jeho týmem tak zůstalo setkání s Trumpovým nejstarším synem Donaldem juniorem, kterého potkala na konferenci NRA.