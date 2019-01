Miluju Maďarsko, jen nesouhlasím s Orbánem, říká student, kterému hrozí osm let za demonstraci

Adrien Beauduin se narodil v Bruselu, vyrostl v Montrealu, studoval v Polsku i Česku. A v Maďarsku se zúčastnil protivládní demonstrace, za což mu teď hrozí osm let za mřížemi. „K mému překvapení policie v jistý moment zaútočila na dav lidí v prostoru, kde jsem zrovna postával,“ popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ, co předcházelo jeho zatčení na akci, která mířila proti takzvanému otrockému zákonu – novele, která razantně navyšuje limit pro přesčasy. A vysvětluje, co podle něj táhne lidi k populistům a nacionalistům.

Čelíte v Maďarsku obvinění, čeká vás soud. Za co a proč?



Zúčastnil jsem se protestní demonstrace. K mému překvapení policie v jistý moment zaútočila na dav lidí v prostoru, kde jsem zrovna postával. V tu chvíli jsem byl v podstatě náhodou zatčen.



Náhodou?



Ano, náhodou. Zrovna jsem prostě stál na místě, kde zaútočili. Nikam jsem se nesnažil utéct, jen jsem chtěl přežít bez úhony jejich útok. Ocitl jsem se pak za jejich linií a zatkli mě.

A z čeho vás obvinili?



Byl jsem hodně překvapený. Na policejní stanici nás přivezli pět. Prokurátor nás následně obvinil ze skupinového napadaní policisty. Byl to šok. Advokátka mi následně oznámila, že to v Maďarsku znamená dva až osm let ve vězení. A pokud bych byl odsouzen, nejpravděpodobněji bych musel do maďarské basy.



A napadli jste toho policistu?



Ne. Jak jsem říkal, bylo nás pět, od prokurátora jsme zjistili, že máme všichni totožné obvinění, včetně takových detailů, jako že jsme dělali stejné pohyby. Všichni jsme měli zaútočit na policistu levou rukou a zároveň jsme měli jeho směrem kopat nohama. Všech nás pět má totožné, vlastně okopírované obvinění.



Co to vlastně bylo za demonstraci?



Byla to demonstrace proti tzv. otrockému zákonu. Ten má zaměstnavatelům umožnit požadovat po zaměstnancích až 400 hodin přesčasů ročně. Zároveň jim umožňuje, aby za tyto přesčasy vyplatili mzdy až po třech letech. To znamená, že to lidé nedostanou zaplaceno v rámci výplaty za daný měsíc.



Jaká je v Maďarsku atmosféra z pohledu opozice? A nemyslím pouze v reakci na tento zákon, ale obecněji…



Před volbami v roce 2017 byla cítit naděje na změnu. Bylo cítit několik vln opoziční mobilizace. Přesto pro opozici ty volby dopadly strašně. Vlastně prohráli všichni protivníci Viktora Orbána. Po volbách to byla pro široké vrstvy obyvatelstva deprese. Loni se proto začalo formovat studentské hnutí, do kterého jsem se zapojil. Tehdy, bylo to v říjnu roku 2018, jsme pochopili, že je společnost na dně a že je třeba začít něco dělat.

V jaké kondici je opozice aktuálně?



Je roztříštěná. Permanentně se štěpí. Mám ale dojem, že se na vlně aktuálních protestů formují nové síly.



Co média?



Prakticky všechna jsou spřátelena s vládou. Všechna zpívají stejnou píseň. Například teď o těch protestech, že je organizuje George Soros.



Ostatně i vy osobně čelíte pomlouvačné kampani, jako belgicko-kanadský doktorand genderových studií na „Sorosově středoevropské univerzitě“ jste pro vládu a její média „ideální“ nepřítel…



Nejsou to státní média, ale přátelé premiéra, který se mimo jiné s jejich pomocí snaží prosadit nové ideologické směřování země.



O jakou ideologii jde?



Nazval bych ji jako neoliberalismus s nacionalistickou tváří.



Jak se to projevuje v praktickém každodenním vládnutí? Čím se vláda pokouší lidi udržet na své straně?



Orbán je úspěšný především proto, že lidem nabízí určitou stabilitu. Ta země prošla před nástupem Orbána obrovskými změnami, po pádu východního bloku se změnila politicky, společenský, ekonomicky. Orbán přišel s jistým typem stability, po kterém byla poptávka.

Maďarsko chce jen pro Maďary, důraz klade na tradiční, nebo spíše mytologickou rodinu. Třeba loňský rok byl v Maďarsku rokem rodin. Všechny, kdo tomuto tradičnímu obrazu neodpovídají, vláda různými ústrky utlačuje. Což platí také o chudých nebo o Romech.



Člověk si umí představit, že jisté skupiny obyvatel na tuto společenskou dohodu přistoupí. Co ale ti, kteří ji odmítají? Jaké jsou jejich možnosti?



Relativně dost lidí volí strategii, která počítá s emigrací, anebo prostě s tím, že již nebudou žít ve své rodné zemi. Znám takových lidí mnoho, po jisté době vzdoru to začínají vzdávat v tom smyslu, že již nevěří na pozitivní změny, a začínají tudíž zvažovat odchod ze země. Ale jak jsem říkal, stále je hodně i těch, kteří zůstávají. Doložit to lze na vlně posledních protestů.



Do ulic už také začínají vycházet ti, kdo neměli nic proti antifeminismu, rasismu nebo homofobii. Vidí totiž, že se nezlepšuje jejich ekonomická situace a vláda navíc přichází se zákony, které jsou v přímém rozporu s jejich zájmy. Například dělníci začínají intenzivně cítit, že ta vláda jde přímo proti nim.



Studoval jste v Polsku, České republice a nyní v Maďarsku. Každou tu zemi jste tedy aspoň zčásti poznal. V čem spatřujete jejich podobnosti, a v čem rozdíly?



Tu hlavní podobnost vidím v tom, že lidé mají třicet let po změně režimu touhu po stabilitě. A tu jim v danou chvíli nabízejí pouze populisté a nacionalisticky orientovaní politici. A nejde jen o ekonomickou stabilitu. Souvisí s tím také poptávka po jistém typu kulturní a hodnotové stability, po jisté uzavřenosti před vnějším turbulentním světem. Babiš, Orbán i Kaczyński lidem nabízejí aspoň trochu sociální jistoty a skrovné ekonomické přerozdělení výměnou za to, že se zmocnili státu.

A pokud jde o rozdíly?



Určitě existují. Třeba Babiš nepřichází s nějakou silnou ideologií, jde mu hlavně o vlastní byznysové zájmy. Nemá ambici přepisovat učebnice. V Polsku je zase tradičně silný vliv katolické církve. Babiš jde více doleva.



Zpět k maďarským protestům. Organizují je pouze studenti, anebo se do nich začínají zapojovat i jiné společenské segmenty? Co třeba odbory?



Je to velká koalice. Začali to studenti, v momentě, kdy ale přišel onen otrocký zákon, přidali se také odbory.



Kdo další je součástí té koalice?



Třeba také parlamentní opoziční strany. Anebo také ultrapravicový Jobbik (Hnutí za lepší Maďarsko, pozn. redakce). Bylo nám to sice nejdřív divné, ale situace je tam dneska taková, že i Jobbik usiluje o demokratičtější uspořádání, než jaký prosazuje současná vláda.

Kdy budete mít soud?



Nevím. V lednu bychom měli dostat důkazy policie. Obávám se, že to bude pouze svědectví policistů a že to tudíž bude tak trochu slovo proti slovu. Máme ale také videa, ze kterých je jasné, že tam pouze stojím a nic nedělám. A že tam nejsou žádné potyčky před tím, než policie zaútočila.

Pokud by to bylo slovo proti slovu, jak se chcete bránit?



Jak říkám, máme to video. Také věřím, že soudcům bude podezřelé, že pět lidí čelí totožnému obvinění. Advokátka říká, že bude hodně záležet na konkrétním soudci. Což mě trochu děsí. Faktem ale je, že třeba u zákona o bezdomovectví se ukázalo, že je tam ještě pořád hodně soudců nezávislých.



Pokud vás osvobodí, jakou to ve vás zanechá stopu, pokud jde o váš vztah k Maďarsku? Zůstanete tam?



Jasně. Já nemám problém s Maďarskem. Vadí mi pouze politika, kterou prosazuje Orbán. Dlouhodobě se ale učím maďarsky, mám tam hodně přátel. Miluju Maďarsko, jen nesouhlasím s jeho stávajícím vládním režimem.