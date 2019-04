Ministryně odebírala migrantům děti, podle Trumpa byla málo tvrdá. Chce silnější kalibr | info.cz

Ve washingtonském zákulisí se o sporech mezi Nielsenovou a Trumpem spekulovalo již několik měsíců. Přesto ta zpráva leckteré pozorovatele americké politiky překvapila. Že k ní dojde právě teď, prezident ani jeho okolí nijak nenaznačovali. Přesto Trump konec jedné z nejviditelnějších postav v administrativě oznámil v neděli podle svého zvyku na Twitteru.

Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen will be leaving her position, and I would like to thank her for her service.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. dubna 2019

„Ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová opustí svoji pozici a já bych jí rád poděkoval za její službu,“ napsal Trump krátce po neplánované schůzce s Nielsenovou v Bílém domě s tím, že ji dočasně nahradí dosavadní šéf Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) Kevin McAleenan. Nielsenová poté ještě zveřejnila rezignační dopis, v němž doufá, že její nástupce bude mít podporu Kongresu i soudů, aby mohl zajistit bezpečnost na hranicích.

Rozdělovala rodiny s dětmi, pak Trumpa mírnila

Nielsenová se nejvíce zviditelnila během loňské aféry s rozdělováním rodin migrantů na hranicích s Mexikem. Administrativa tím chtěla vyřešit problém se zákazem dlouhodobého držení rodin ve vazbě. Během kontroverzní praxe úřady odebraly jejich rodičům více než 2,5 tisíce dětí a vedly s nimi oddělené azylové řízení.

Důsledkem byly příběhy, kdy USA rodiče deportovaly, zatímco jejich děti poslaly do tisíce kilometrů vzdálených zařízení na americkém území. Po vlně kritiky napříč politickým spektrem Trump ustoupil a dekretem politiku tzv. „nulové tolerance“ zrušil. Soudy následně nařídily rodiny znovu spojit, což se ale vzhledem k předchozím – někdy nepromyšleným a laxně provedeným – krokům ukázalo jako komplikované.

Nielsenová politiku nulové tolerance hájila v médiích, spojila s ní svoji tvář. Přesto se začátkem letošního roku dostala do sporu s Trumpem, jenž s rostoucím počtem příchozích migrantů očekával další zpřísnění pravidel. Podle zdrojů listu Washington Post však Nielsenová byla po předchozí zkušenosti opatrnější a upozorňovala na možné právní nesrovnalosti mezi Trumpovými požadavky a americkým právem, například rozhodnutími některých soudů.

Zpráva o konci Nielsenové rezonovala i u demokratických zákonodárců. Ti ji v minulosti opakovaně kritizovali, nadšení z jejího odchodu ale nejsou. Obávají se, že nástupce bude ještě tvrdší. „Je hluboce alarmující, že ministryně Trumpovy administrativy, která zavírala děti do klecí, údajně rezignuje proto, že není tak extrémní, jak by se Bílému domu líbilo,“ komentovala konec Nielsenové šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Dočasnému ministrovi škodí ocenění od Obamy

Že chce Trump vsadit na tvrdší přístup, naznačil už minulý týden, kdy navzdory nesouhlasu svých ekonomických poradců a odborné veřejnosti hrozil kompletním uzavřením hranice s Mexikem. Postupem času ale krok mírnil, jelikož by negativně zasáhl americkou ekonomiku. Když Trump s Nielsenovou jeli koncem týdne na inspekční cestu k hranicím, už vyhrožoval jen zavedením cel na dovoz automobilů z Mexika.

Jak moc se americká migrační politika zpřísní, napoví i jméno nového ministra vnitřní bezpečnosti. To Trump zatím neoznámil. V tweetu, jímž informoval o rezignaci Nielsenové, napsal jen, že úřad dočasně povede již zmíněný McAleenan.

McAleenan by zřejmě neměl větší problémy během potvrzovacího procesu v Senátu, jímž bude muset kandidát na stálého ministra projít. Navzdory tomu, že je podepsaný pod rozdělováním rodin, je dobře vnímaný mezi republikány i demokraty. Pro obě strany je spíše schopným úředníkem a vykonavatelem vůle druhých než imigračním jestřábem.

Dlouholetý zaměstnanec CBP před 11. zářím 2001 krátce přemýšlel o kariéře u FBI. Nakonec se rozhodl věnovat pohraniční agentuře, kde se podílel na vytváření protiteroristických prověřovacích programů. Na vrchol agenturní hierarchie se dostal s nástupem Donalda Trumpa, kariérní růst ale zažil i za předchozích dvou prezidentů a během potvrzovacího procesu v Senátu jej podpořilo 77 zákonodárců. Barack Obama mu v roce 2015 také udělil nejvyšší civilní vyznamenání.

Nekonfliktnost, jež jej provází, a dobré vztahy s Obamou však zřejmě budou důvody, proč se McAleenan nestane Trumpovým kandidátem na stálého ministra vnitřní bezpečnosti. Řada prezidentových spolupracovníků jej vnímá jako málo tvrdého, proti jeho angažmá se ohradila i Federace pro imigrační reformu (FAIR), tedy spolek, který zastává radikální názory blízké Trumpovi nebo jeho poradci pro národní bezpečnost Johnu Boltonovi.

Jako pravděpodobnější osobnosti, které by mohly stanout v čele úřadu, vypadají bývalý nejvyšší státní zástupce Virginie Ken Cuccinelli nebo ministr energetiky a někdejší guvernér Texasu Rick Perry. Je ale možné, že Trump přijde s jiným dosud neznámým jménem.

Ne ministr, největší slovo má radikální poradce

Bez ohledu na to, kdo se novým ministrem stane, je zřejmé, že stále větší vliv v Bílém domě získává Trumpův poradce Stephen Miller. Ten patří k přívržencům tvrdých řešení. Není jisté, jestli měl prsty v rezignaci Nielsenové, ale podle obvykle dobře informovaného listu Politco se v uplynulých dnech zasazoval o to, aby do administrativy přišlo více migračních jestřábů.

Miller měl údajně hrát roli i v dalším prezidentově překvapivém kroku z minulého týdne. Trump v pátek oznámil, že ruší nominaci Ronalda Vitiella na vedoucího Imigrační a celní služby (ICE). Šéf Bílého domu stažení nominace odůvodnil úmyslem navrhnout senátorům někoho, kdo bude chtít zaujmout tvrdší postoje proti migraci.

Vitiellovi měl srazit vaz rezervovaný postoj k uzavření jižní hranice. Na něj podle zdrojů Politica upozornil Trumpa právě Miller. Nielsenová se následně proti Trumpově rozhodnutí stáhnout Vitiellovu nominaci ohradila. Trump tím překvapil i některé republikánské zákonodárce.

Asi nejsilněji však o rostoucím Millerově vlivu svědčí nezvyklé telefonáty ministerským úředníkům, během nichž je úkoloval a požadoval, aby dělali více pro zastavení migrantů mířících do USA. Není běžné, že prezidentští poradci volají přímo jim. Když už chtějí s ministerstvy něco konzultovat, kontaktují jejich nadřízené – ministry nebo náměstky.

Do USA míří nejvíce migrantů za deset let

Tvrdší postoj, který chce Trump vůči běžencům zaujmout, je reakcí na stále se zvyšující počty běženců přicházejících skrze hranici s Mexikem. Zastavení migrace patřilo k prezidentovým hlavním předvolebním slibům. Jím tolik zmiňovaná zeď ale stále nestojí a počet běženců po prvotním poklesu letos vystoupal na nejvyšší čísla za deset let.

Od října, kdy začal americký fiskální rok, do února jich podle statistik CBP přišlo více než 300 tisíc. V březnu podle odhadů ministerstva vnitřní bezpečnosti dorazilo dalších téměř sto tisíc lidí. To už by dohromady dalo stejné množství, jaké do USA přišlo za celý fiskální rok 2017.

Americká pohraniční stráž přitom řeší, kam lidi umístit. Její infrastruktura je dimenzovaná na strukturu migrantů, kteří přicházeli do USA ještě zkraje minulého desetiletí – tedy převážně mladé Mexičany hledající práci. Ty nebylo tak složité ze Spojených států vyhostit. Nyní ale k hranicím míří především rodiny s dětmi ze středoamerických států utíkající před chudobou a zločineckými gangy.

Kapacity detenčních center nestačí, azylová řízení se vlečou roky, navíc řadu z nich na dlouho zbrzdila zimní platební neschopnost americké vlády. Po zrušení rozdělování rodin je úřady musí ze svých zařízení propustit, což často znamená, že nad nimi zcela ztratí dohled. „Nadešel zlomový bod,“ pravil McAleenan koncem března v návaznosti na oznámení CBP o zadržení více než čtyř tisíc běženců.

Změna je ale v nedohlednu. Nový ministr se s největší pravděpodobností dostane do kleští netrpělivého a emotivně jednajícího prezidenta a rozděleného Kongresu, v němž demokraté ovládající Sněmovnu reprezentantů nemají vzhledem k blížícím se prezidentským volbám velkou motivaci Bílému domu pomáhat.