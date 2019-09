Mladík má plíce sedmdesátníka. USA zachvátila panika kvůli e-cigaretám, Trump chystá regulaci | info.cz

Osmnáctiletý Adam Hergenreder má plíce sedmdesátníka. Řekli mu to lékaři poté, co byl v srpnu hospitalizován. Mladý Američan z města Gurnee ve státě Illinois je jednou z více než čtyř stovek obětí dosud neznámé nemoci, kterou velmi pravděpodobně způsobuje kouření elektronických cigaret.

Adam kouřil e-cigarety více než rok a půl. „Začal jsem vapovat, abych zapadl, dělali to všichni,“ vyprávěl reportérům CNN. „Nechutnalo to jako cigareta,“ vzpomínal s tím, že nejraději měl náplně s příchutí manga. Tekuté náplně do e-cigaret od firmy Juul si kupoval na nedaleké čerpací stanici – podle expertů obsahuje jedna stejné množství návykového nikotinu jako celá krabička cigaret. Později přešel i na náplně s THC (psychotropní látka obsažená v marihuaně), které sháněl od kamaráda i dealera.

První příznaky nemoci se projevovaly nekontrolovatelným třasem, později začal mladý sportovec zvracet. Když neustále zvracel v průběhu tří dní, vypravil se k lékaři. Ti mu nejdříve předepsali léky na žaludeční nevolnost, zvracení ale neustávalo. Adam proto navštívil několik dalších lékařů, nakonec se ho jeden z nich zeptal, jestli nevapuje. Plný rozsah nemoci se pak projevil až při rentgenu plic: „Kdybych býval věděl, co dělám se svým tělem, nikdy bych se toho nedotknul,“ řekl o elektronických cigaretách.

O dva dny později mohl zemřít

Lékaři, kteří Adama vyšetřovali, tvrdí, že kdyby ho jeho matka přivedla do nemocnice o dva nebo tři dny později, zhoršilo by se mu dýchání tak, že mohl zemřít. Nebyl by ostatně první obětí – američtí lékaři už v souvislosti s používáním e-cigaret zaznamenali šest úmrtí a přes 450 případů onemocnění plic. Dosud neznámé nemoci podlehli pacienti ve státech Kalifornie, Illinois, Indiana, Minnesota, Oregon a Kansas.

Nemocní jsou jak mezi mladými lidmi, tak i mezi staršími, odborníci ale upozorňují především na riziko vapování u mladých. „Musíme rychle zasáhnout proti ochuceným elektronickým cigaretám, které jsou zvlášť atraktivní pro děti,“ prohlásil šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) Ned Sharpless.

Podle deníku The New York Times se k vapování během posledního školního roku přiznalo na pět milionů nezletilých Američanů. Podle dalšího průzkumu přiznala vapování během posledních 30 dnů více než čtvrtina středoškoláků, což je o pětinu více než loni.

Na zprávy o stovkách nemocných a šesti mrtvých zareagoval ve středu i americký prezident Donald Trump. Bílý dům oznámil, že ochucené elektronické cigarety zakáže. Trump, který si do Oválné pracovny pozval ministra zdravotnictví, přiznal, že vapování je problém: „Nemůžeme nechat lidi onemocnět. A nemůžeme dovolit, aby to postihovalo naše děti,“ řekl Trump s odkazem na manželku Melanii, která se jednání se zdravotníky také účastnila, a syna Barrona.

E-cigarety s příchutí už zakázali v Michiganu

Ministr zdravotnictví Alex Azar slíbil, že během několika týdnů připraví plán na zákaz ochucených nikotinových náplní do elektronických cigaret. Výjimku by měla dostat příchuť tabáku, na černé listině se naopak ocitnou náplně mátové a mentolové, které výrobci za příchutě nepovažují.

Podobné opatření přijaly před federální vládou už úřady státu Michigan, který vydal příslušnou vyhlášku v minulém týdnu. Pro zákaz se vyslovil i guvernér státu New York Andrew M. Cuomo a zvažují ho i v Kalifornii a Massachusetts. K zákazu e-cigaret už dříve v tomto roce sáhli v San Francisku, firma Juul Labs, dominantní prodejce e-cigaretových náplní ho ale napadla a vyvolala lidové hlasování, které se uskuteční v listopadu.

Matthew L. Myers, šéf kampaně pro děti bez tabáku, označil středeční rozhodnutí Trumpovy administrativy za historické.

„Příchutě byly zavedeny proto, aby přivedly děti k používání tabáku, životní závislosti a nemocem a úmrtím s tabákem spojenými,“ myslí si Harold Wimmer, předseda Americké plicní asociace. Proti Trumpovu kroku naopak protestují představitelé e-cigaretového průmyslu a také různé konzervativní organizace argumentující svobodou podnikání.

Evropané dosud novou nemoc nezaznamenali

Jak informoval server Politico, v Evropě zatím lékaři podobný vývoj jako ve Spojených státech zatím nezaznamenali. „Nic takového jako v USA jsme v Evropě neviděli,“ řekl Constantine Vardavas, ředitel Evropské společnosti pro respirační choroby při EU.

České ministerstvo zdravotnictví legislativní úpravy v oblasti elektronických cigaret neplánuje. Argumentuje tím, že se řídí evropskou směrnicí týkající se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a že Česko tuto směrnici uplatňuje jak na náplně elektronických cigaret s obsahem nikotinu, tak i na ty, které nikotin neobsahují. Dohled nad prodejem elektronických cigaret a jejich náplní vykonávají krajské hygienické stanice.