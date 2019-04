Mladý starosta chce být prvním homosexuálním prezidentem USA. Je černým koněm demokratů | info.cz

Do boje o křeslo prezidenta Spojených států vstoupil černý kůň. Teprve 37letý Pete Buttigieg v neděli oznámil, že se hodlá ucházet o Bílý dům. Průzkumy mu už nyní dávají třetí největší šance mezi demokraty. Lépe na tom jsou jen dva letití politici z pomyslné první ligy – Joe Biden a Bernie Sanders. Pokud by Buttigieg uspěl, stal by se nejen nejmladším prezidentem, ale také prvním gayem v úřadu.

S vyslovením jeho jména mají problémy i američtí žurnalisté. Krkolomné příjmení způsobilo, že jej mnozí raději oslovují familiérně Pete. A oblíbená je i přezdívka „Starosta Pete“, kterou si Buttigieg vysloužil vzhledem k dlouholetému působení v čele radnice města South Bend v americkém státě Indiana.

Ti, kteří jej čtou poprvé, i američtí televizní profesionálové, by si však měli výslovnost Buttigiegova jména rychle osvojit. Mladý starosta má nakročeno k tomu stát se kometou primárek v Demokratické straně. První klání v Iowě je sice na programu až za deset měsíců, ty ale kandidáti musí využít ke kampani a oslovování voličů. Kolotoč výher, porážek a odstupování následně nabere strhující tempo a dohánět ztráty bude složité.

Třetí vzadu

Buttigieg vstupuje do boje se solidní pozicí. Obecně platí, že se řadí do skupiny vyzyvatelů viceprezidenta Joea Bidena a senátora Bernieho Sanderse. Nejnovější průzkum společnosti Emerson přisoudil Buttigiegovi dokonce třetí místo za zmíněnými dvěma muži, v jiných má drobný odstup například na senátorky Kamalu Harrisovou nebo Elizabeth Warrenovou. Platí ale, že ve všech případech jde o zanedbatelné rozdíly.

Zdaleka nejlépe se Buttigiegovi daří na sociálních sítích, což odpovídá jeho snaze přesvědčit mladé voliče. Analytická firma CrowdTangle spočítala, že 10. března, kdy vystoupil v debatě televize CNN, přibylo Buttigiegovi 447 tisíc sledujících na Twitteru. Druhý nejúspěšnější kandidát Beto O´Rourke nasbíral za stejnou dobu 137 tisíc nových uživatel. Srovnatelná čísla dělají oba muži na Instagramu a Facebooku.

Here you can see how @PeteButtigieg has risen in search interest this year.https://t.co/yaz7Sm5f8g pic.twitter.com/78pxqB7TkJ — GoogleTrends (@GoogleTrends) 1. dubna 2019

Co je ještě důležitější než čísla na sítích, Buttigieg navzdory své relativní neznámosti získává peníze na kampaň. Během prvního čtvrtletí letošního roku vybral už 7 milionů dolarů (asi 158,5 milionu korun), což z něj činí čtvrtého nejúspěšnějšího kandidáta. Peníze přitom nejsou jen mírou popularity, v amerických volebních kampaních hrají klíčovou roli a často rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu, respektive schopnosti kandidáta oslovit široké spektrum voličů.

Kořeny Buttigiegovy popularity lze najít v jeho příběhu. Mezi zástupem zasloužilých politiků působí svěže, mezi radikální demokratickou „mládeží“ umírněně. „Je z rezavého pásu, takže je autentický, ale chodil na Harvard, tudíž není hloupý vidlák. Je gay, díky čemuž osloví lidi na pobřeží, ale zároveň je veterán, takže není tak izolovaný,“ zhodnotil kandidáta redaktor levicově zaměřeného magazínu Current Affairs Nathan Robinson.

Hlavní soupeř je viceprezident

Buttigieg staví na svém starostování. Během sedmi let ve funkci dokázal ekonomicky pozvednout South Bend, který časopis Newsweek v roce 2011 vybral mezi deset nejvíce skomírajících amerických měst. Dnes se do South Bendu vrací firmy a lidem se daří. Byť například afroamerická komunita si stěžuje, že z bohatství generovaného za Buttigiegovy vlády vidí daleko méně než většinová společnost.

„Příběh tohoto města je součástí toho, co nyní dělám,“ pravil Buttigieg, když oznamoval vstup do kampaně. Svými zkušenostmi v křesle starosty odráží i kritiky, kteří říkají, že by měl s kandidaturou ještě počkat. Buttigiegovi je 37 let, v případě zvolení by byl nejmladším prezidentem Spojených států v historii. Dosavadnímu rekordmanovi Theodoru Rooseveltovi bylo v době nástupu do funkce 42 let, Johnu Fitzgeraldu Kennedymu 43.

„Mám více zkušeností s vládou než současný prezident i viceprezident. Vojenských zkušeností mám nejvíce od dob George Bushe staršího,“ prohlásil v CBS muž, který v minulosti působil u amerického námořnictva a ze starostenské funkce si odskočil absolvovat misi do Afghánistánu.

Jestliže Buttigieg zmiňuje viceprezidenta Mikea Pence, má to svůj důvod. Osoba někdejšího guvernéra Indiany je pro něj daleko větším soupeřem než prezident Donald Trump. Pence je terčem, do nějž se Buttigieg strefuje za jeho konzervativní názory na homosexuály. Buttigieg se ke své orientaci poprvé přihlásil v roce 2015, kdy Nejvyšší soud povolil sňatky osob stejného pohlaví. Na veřejnosti se často objevuje s manželem Chastenem.

Pencův záporný postoj k homosexuálním svazkům je pověstný. Viceprezident je v minulosti odsoudil a prohlásil, že povedou k rozkladu společnosti. Komik John Oliver kvůli tomu kdysi vydal knížku, v níž vystupuje Pencův domácí mazlíček – králík Marlon Bundo, z něj Oliver v příběhu udělal homosexuála. „Pokud máte problém s tím, kdo jsem, nemáte problém se mnou. Váš spor, pane, je s mým stvořitelem,“ řekl na CNN Buttigieg v reakci na Pencovy postoje.

Hlavně umírněně

Pokud jde o jiná témata než homosexuální svazky, jsou Buttigiegovy názory daleko nejasnější. On sám to vysvětluje tím, že není správné, aby kandidáti slibovali konkrétní věci, jelikož nevládnou samostatně a nemohou si v úřadu dělat, co chtějí. Buttigieg proto nastínil jen několik směrů, kterými by se chtěl jako budoucí prezident ubírat.

Jeho program jej řadí mezi umírněné demokraty, ačkoli on sám se netají sympatiemi k progresivistům. Na rozdíl od nich ale není nepřítelem kapitalismu. Podporuje ekonomicko-ekologický program Green New Deal, ale například nechce, aby americké vysoké školy vzdělávaly studenty zadarmo. Líbil by se mu systém, v němž by absolventi mohli splatit své dluhy prostřednictvím veřejně prospěšných prací. Ze zdravotnictví by nevyloučil soukromé pojišťovny, je však pro sociálnější úpravu systému.

Buttigieg označil South Bend za město, které vítá imigranty. Vyhradil se proti Imigrační a celní službě ICE a podpořil programy pro tzv. Snílky, neboli ten, v jejichž rámci získávají víza lidé, kteří přišli do USA jako děti. Proti nim se v minulosti opakovaně vyhradil prezident Donald Trump, který z nich učinil součást své vyjednávací strategie v boji o peníze na stavbu bariéry na hranicích s Mexikem.

Mimochodem, o tom, že Buttigiega berou vážně i republikáni, svědčí anitkampaň, která se proti mladému starostovi rozjela. Republikánští voliči v Indianě dostávají do e-mailových schránek zprávy vyzývající k obraně viceprezidenta Pence.

Zatím se však neobjevují útoky skrze Buttigiegovu sexuální orientaci a je otázkou, zda k nim vůbec dojde. Mínění Američanů se totiž značně liberalizovalo. Zatímco v roce 2006 nevadil homosexuální prezidentský kandidát 43 procentům lidí, nyní by jich podle průzkumu deníku Wall Street Journal a televizní stanice NBC bylo 68 procent.