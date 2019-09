Mocenská škatulata kolem největšího IPO v historii. Bin Salmán utužuje moc nad Aramcem | info.cz

Svět byznysu se chystá na vůbec největší první veřejnou nabídku akcií (IPO) v dějinách. Společnost Saudi Aramco, která patří k nejziskovějším podnikům této planety, chce příští, nejpozději pak přespříští rok prodat pět procent své hodnoty ve formě akcií. A to ve dvou fázích: nejprve doma, posléze v zahraničí. Privatizací jedné dvacetiny dosud státního podniku plánuje Saúdská Arábie získat rekordních 100 miliard dolarů, čímž by kapitalizace firmy dosáhla dvou bilionů dolarů, jak připomíná list The Wall Street Journal.

Půjde opravdu o výjimečný obchod a princ MBS, který je v řadě ohledů faktickým vládcem Saúdské Arábie, chce mít i tento prodej plně pod kontrolou. Alespoň to tvrdí analytici, když hodnotí poslední pohyb v saúdských mocenských strukturách. Z čela Aramca byl odvolán ministr energetiky Chálid Falíh, kterého nahradí Jásir Rumaján, jinak šéf Státního investičního fondu (PIF). Ještě předtím ztratil Falíh polovinu svého portfolia, když bylo jeho ministerstvo rozděleno. Jak informuje i web deníku Financial Times, nově vznikl vládní úřad mající na starosti těžbu a průmysl, zatímco (již jen) okleštěná energetika zůstala Falíhovi. Oddělené ministerstvo zahájí činnost na počátku příštího roku.

Tento výboj nelze vnímat jinak než jako ústup staronového ministra energetiky ze slávy. Muž, dosud do značné míry spojovaný ze snahou MBS o razantní ekonomickou (i jinou) reformu země, přijal mocenskou degradaci klidně: „Gratuluji Jásirovi Rumajánovi k nástupu do čela Saudi Aramco. Tento krok považuji za klíčový pro náležitou přípravu společnosti na veřejnou nabídku akcií,“ napsal Chálid Fálih na Twitteru. Mimochodem, tento argument se objevuje jako takřka oficiální zdůvodnění jeho mocenského polo-pádu nejčastěji: jde prý o snahu zřetelněji oddělit státní společnost Aramco od saúdské vlády jako takové, což má umocnit apetit investorů po akciích. Mimochodem, až dosud bylo zvykem, že energetický ministr stál také v čele Aramca – i toto je tedy pro království novinka.

وأخص بالتهنئة أخي معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية م. بندر الخريّف، سائلا الله له التوفيق والسداد، وأن تتحقق تحت قيادته مصلحة هذين القطاعين المهمين، وسأستمر بالعمل مع زملائي في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، على التكامل لتحقيق الأهداف التنموية لـ #رؤية_السعودية_2030 — خالد الفالح|Khalid Al Falih (@Khalid_AlFalih) August 30, 2019

Ministrův odchod však zřejmě má i jiné důvody: již zmíněný The Wall Street Journal připomíná, že to byl právě Fálih, kdo se korunnímu princi snažil odprodej byť jen pěti procent mamutí firmy rozmluvit. Už před třemi roky. Když se mu to nepodařilo, snažil se prý on i další lidé z ropného průmyslu proces nejrůznějšími způsoby brzdit. Což vedlo k loňské blamáži, kdy Saúdská Arábie musela údajně už tehdy zamýšlenou nabídku akcií (IPO) odložit. Princ MBS, který mezitím proslul globálně nejen krutostí, ale i prchlivostí, prý není spokojen s rychlostí, jakou se částečná privatizace společnosti Aramco připravuje, dodává web Middle East Eye.

A Jásir Rumaján je přesně ten člověk, který udělá pro MBS bez odmlouvání vše. Jde o schopného finančníka, který z poněkud ospalého Státního investičního fondu (PIF) vytvořil dynamickou instituci, která alespoň podle stanice Al-Džazíra po celém světě investovala do technologických start-upů. Drží (kromě jiných) podíly v podniku Tesla Inc., která se specializuje na výrobu elektromobilů, či ve společnosti Uber specializující se na sdílení vozů. Co je však nejdůležitější: Jásir Rumaján, princův oddaný poradce a bystrý finančník v čele Aramca ohlídá, kam peníze získané z prodeje akcií poputují. Podle znalců prostředí jistě jejich část zakotví ve fondu PIF, ze kterého chce mladý reformátor financovat tzv.Vizi 2030, tedy proměnu Saúdské Arábie v moderní i prosperující ekonomiku.