Módí v největších volbách světa dobyl Indii. Menšiny mají obavy, byznys slaví a vyhlíží reformy | info.cz

Jednalo se o masový festival největší světové demokracie. Na devět set milionů oprávněných voličů (z více než 1,3 miliardy Indů) mělo ve zhruba milionu volebních místností šanci vybrat celostátní parlament o 543 křeslech. Průběh hlasování, které trvalo 39 dní, zajišťovalo 11 milionů lidí. O poslanecký mandát se ucházelo na osm tisíc kandidátů, které nominovaly dvě tisícovky stran a hnutí. Jednalo se o nejmasovější demokratický výběr, který kdy planeta zažila.

