Modrá vlna se nekoná. Republikáni udrželi většinu v Senátu, demokraté zřejmě ovládnou Sněmovnu

Modrá vlna Ameriku nezaplavila. To už je po více než čtyřch hodinách sčítání hlasů v kongresových volbách jisté. Demokraté ztratili šanci získat většinu v Senátu, když prohráli důležité souboje v Tennessee a Indianě. Vypadá to však, že podle předpokladů ovládnou Sněmovnu reprezenatntů.

V senátních volbách v Tennessee podle projekce televizní stanice CNN zvítězila dosavadní kongresmanka Marsha Blackburnová. Republikáni tak nepřijdou o jedno z křesel, které jim dosud patřilo. Souboj v Tennesee přitom patřil mezi osm nejvyrovnanějších.

Mezi ně patřil i duel v Indianě. Že to demokratický senátor Joe Donnelly nebude mít s obhajobou mandátu snadné, bylo jasné už krátce po zavření volebních místností. Zatímco průzkumy Donnellyho mírně favorizovaly, ve skutečnosti jeho soupeř Mike Braun postupně navyšoval vedení. Krátce po půl čtvrté středoevropského času jej CNN prohlásila za vítěze.

Podle dat z exit pollů Donnelly doplatil na hlasování o nominaci Bretta Kavanaugha na post soudce Nejvyššího soudu. Jako zásadní moment při rozhodování to označilo 53 procent dotázaných. Donnelly hlasoval proti, ačkoli se spekulovalo, že by právě vzhledem k volbám mohl Kavanaugha podpořit. Soudce nakonec Senátem prošel.

Pro demokraty to znamená, že se jejich šance na zisk většiny v Senátu ztenčily na minimum. Pokud chtěli zvítězit, museli by nyní získat mandát ve dvou státech, v nichž byli před volbami favorizovaní republikáni.

Nadějně dlouho vypadala situace v Texasu, kde demokrat Beto O’Rourke překvapivě vedl nad obhajujícím republikánem Tedem Cruzem. Cruz ale srovnal krok a nakonec zvítězil. Právě jeho triumf přinesl do republikánského tábora rozhodující 50. mandát, který znamenal, že konzervativci udrží v horní komoře většinu.

V Senátu nebude dalších šest let chybět ani někdejší demokratický uchazeč o prezidentskou nominaci a oblíbenec socialisticky smýšlejících demokratů Bernie Sanders. Nezávislý senátor, který ale pravidelně hlasuje s demokraty, obhájil mandát ve Vermontu. Uspěla i potenciální demokratická prezidentská kandidátka Elisabeth Warrenová.

Co se týče Sněmovny reprezentantů, jsou vyhlídky demokratů optimističtější. Zatím to ale vypadá, že by většinu skutečně mohli získat. Vedou v dostatečném počtu dosud republikánských okrsků. Podle predikcí CNN budou v následujících letech disponovat minimálně 230 kongresmany. K majoritě je jich potřeba 218.

„Demokraté měli mnoho potenciálních příležitostí a mohli si dovolit jich pár nevyužít. To je důvod, proč jsou stále favority. Mohou vyhrát složitě, místo toho, aby vyhráli snadno,“ glosoval situaci na webu FiveThrityEight.com analytik Nate Silver.

Bílý dům v průběhu volební noci našel viníka případné volební porážky. Zdroje CNN tvrdí, že prezident Trump je naštvaný na odcházejícího předsedu dolní komory Paula Ryana. Ten se v letošních volbách neuchází o obhajobu mandátu.

„Je na něj naštvaný. Kvůli všemu,“ tlumočila televize. Ono „všechno“ zahrnuje například podle Trumpa příliš brzké oznámení konce ve Sněmovně nebo málo sehnaných peněz na kampaň. Trump si s Ryanem nikdy příliš neporozuměl. Rozchází se například v pro prezidenta klíčové otázce migrace.

Prezidentův tým přesto mohl slavit nejen kvůli pozitivnímu vývoji v Senátu. Bratr viceprezidenta Mikea Pence získal křeslo ve Sněmovně reprezentantů. Vyhrál v tradičně silném republikánském okrsku ve státě Indiana.