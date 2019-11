Mohou být z koncentračního tábora lázně? Rakousko je rozpolcené | info.cz

Hora u vesnice Rindbach, vzdálená zhruba kilometr od Ebensee, byla v letech 1943 až 1945 místem otrocké práce vězňů, svezených do nedalekého koncentračního tábora z celé Evropy, včetně Česka. Vězni tady v nelidských podmínkách budovali podle původního plánu nacistů podzemní továrnu na výrobu raket. Ze zhruba 30 000 lidí, kteří prošli táborem, jich necelá třetina (8 500) zemřela. Občanská iniciativa, tvořená místními obyvateli, proto tvrdě nesouhlasí s tím, aby v části chodeb vznikly lázně, zaměřené na léčení plicních onemocnění. Právě s tímto projektem přišel nový vlastník hory, místní podnikatel Anton Putz.

„Kdo by se chtěl léčit v bývalých štolách nacistů? Když tady člověk zavře oči, v hlavě se mu musejí promítat hrozné obrazy,“ řekl deníku Der Standard Gerald Steinkogler, jeden z členů občanské iniciativy proti plánované léčebně. Stěžuje si na to, že nový majitel, který horu i s chodbami koupil letos na jaře, už začal podzemní prostory stavebně upravovat. „A přitom tady neprobíhal zároveň žádný historický průzkum,“ uvedl Steinkogler. Argumentuje tím, že v chodbách jsou dodnes patrné různé nápisy nebo vyryté symboly od hákových křížů, které vyryli nacisté, až po značky a vzkazy, vytvořené vězni. „Pokud v těchto místech někdo vybuduje léčebnu, ignoruje konfrontaci s lidskými tragédiemi, které se zde odehrávaly,“ řekl Steinkogler.

Část místních přitom podezírá Antona Pulze, že projekt léčebny je jednom zástěrka. Pulz mohl podle nich koupit horu kvůli spekulacím, že nacisté uvnitř jedné štoly potopili hluboko pod vodou železný kontejner s neznámým obsahem. A podnikatel, který se zná údajně se zkušenými hledači pokladů, se bude snažit nacistický poklad najít. Přitom ale poničí památku na tisíce zemřelých vězňů.

„To je ta nejsměšnější věc, jakou jsem snad slyšel,“ okomentoval ale Pulz spekulace o své honbě za pokladem. Štoly údajně kupoval pouze z toho důvodu, že nabízejí skutečně ideální podmínky pro plicní lázně. Je v nich takřka stoprocentní vlhkost a celoroční teplota kolem 8 stupňů Celsia. Ve snaze zachovat pietu místa navštívil před koupí hory i Historické muzeum a památník koncentračního tábora v Ebensee, které podle něj nemělo vůči projektu lázní žádné zásadní námitky. To potvrdil i ředitel muzea Wolfgang Quatember. Zároveň ale údajně doporučil majiteli, aby jednal s maximální možnou citlivostí vůči všem, kterých se projekt může dotknout. „Všichni by si měli sednout k jednomu stolu,“ řekl Quatember deníku Die Presse.

Část médií přitom obviňuje některé místní obyvatele, že za jejich odporem vůči lázním není ani tak pieta jako spíše obava z dalšího nárůstu dopravy v celé oblasti. Do okolí Ebensee totiž už dnes jezdí jak běžní turisté, tak lidé, kteří chtějí uctít památku obětí koncentračního tábora. A lázně by mohly turistický ruch spojený s dopravou ještě zvýšit. Místo, kde tábor za války stál, bylo částečně zastavěno a ne všichni obyvatelé po válce postavených domů jsou ze zájmu turistů nadšení. „Nechápou, že ti lidé sem přijíždějí proto, aby se podívali do míst, kde zemřeli jejich příbuzní,“ řekl Die Presse Quatember.

Občasné střety místních obyvatel s turisty a návštěvníky v některých ojedinělých případech přešly i v neonacistické excesy. Loni verbálně zaútočili dva mladíci v Ebensee nacistickými hesly na vrchního vídeňského rabína, o devět let dříve narušili tři nezletilí nacistickými pozdravy pamětní bohoslužbu.