Mohou ukrást vaši DNA? Dopadení kalifornského vraha ukázalo na další problém s ochranou soukromí

Způsob dopadení kalifornského sériového vraha ze 70. a 80. let vyvolal obavy mezi vědci a odborníky na etiku. Policie při pátrání využila dat soukromého genealogického webu. Ukazuje se tak, že vzorky DNA, které zákazníci službám poskytují, mohou být potenciálně přístupné i třetím osobám.

Genealogické weby nabraly v posledních letech výrazně na popularitě. Používají je miliony uživatelů po celém světě. Lidé v nich hledají své dávné příbuzné a sestavují si rodokmeny. Většina z nich nikdy nepředpokládala, že by jejich informace mohly posloužit policejnímu vyšetřování.

Stejně na tom byl i Joseph DiAngelo, jehož týden policie zatkla před jeho domem v Sacramentu. Bývalého strážce zákona viní z dvanácti vražd a více než padesáti znásilnění v průběhu 70. a 80. let minulého století.

„Zabijáka z Golden State“, jak se pachateli začalo říkat, dopadli vyšetřovatelé díky DNA. DiAngelo ji přitom nikdy policii neposkytl. Ta však vzala DNA z místa činu a začala ji pečlivě porovnávat se vzorky, kterými disponovaly genealogické služby. Tak na DiAngela narazila.

Vědci postup policie vesměs oceňovali jako průlomový, někteří z nich však vyjádřili obavy z narušování soukromí a případných úniků dat z veřejných databází. „Byl to strašný muž, je dobře, že ho chytili, ale ospravedlňuje to tento způsob?“ ptá se Malia Fullertonová, odbornice na etiku z University of Washington.

Kauza vzbuzuje pochybnosti i vzhledem k nedávnému skandálu kolem společnosti Cambridge Analytica. Ta získala data 87 milionů amerických uživatelů Facebooku bez jejich vědomí a zneužila je k lepšímu cílení reklamy před posledními prezidentskými volbami v USA. Skandál upozornil na nedostatečnou ochranu citlivých údajů. V případě DNA je přitom řeč o tom vůbec nejintimnějším, co lze o člověku zjistit.

„Je tu celá generace lidí, kteří říkají, že je nezajímá soukromí. Začne, až když se objeví něco jako Cambridge Analytica. Nikdo nemyslel na to, jaké mohou být důsledky,“ varuje Peter Neufeld, spoluzakladatel projektu, který pomocí DNA pomáhá osvobodit nespravedlivě odsouzené.

Účet na genealogických webech si přitom může zřídit každý zdarma. Řada lidí na ně dobrovolně nahrává své profily DNA vytvořené na jiných službách. Etický problém vyvolává již jen to, že se k datům dostala policie. Uživatelé je nahrávají s cílem najít příbuzné, nikoli, aby byli snáze dohledatelní vyšetřovateli.

V krajním případě je postup i zneužitelný samotných pachatelem. Je možné, že si někdo založí účet pod cizím jménem, přiřadí k němu svoji DNA, čímž od své osoby odpoutá pozornost. Do potíží tak může dostat zcela nevinnou osobu, na kterou budou policisté pohlížet jako na pachatele.