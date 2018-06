Moře jako hřbitov. Počet obětí sobotního potopení lodi u Tuniska vzrostl na 112

Počet obětí sobotního potopení lodi vezoucí migranty u pobřeží Tuniska vzrostl na nejméně 112. Informovala o tom dnes Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). V neděli se objevily informace, že mrtvých je okolo 50 a 69 dalších osob pocházejících z Tuniska i dalších zemí se pobřežní stráži podařilo zachránit. Jak se ale později ukázalo, obětí bylo daleko více. Tunisko ležící na severu Afriky se za poslední rok stalo novou důležitou zemí pro běžence, kteří se chtějí dostat do Evropy, poznamenala britská BBC.

Na palubě ztroskotané lodi bylo 180 cestujících, asi stovka z nich pocházela z Tuniska. Plavidlo se nacházelo asi 16 námořních mil (necelých 30 kilometrů) od města Sfax, informovalo tuniské ministerstvo vnitra.

Jeden z přeživších řekl agentuře Reuters, že kapitán loď opustil, když se začala potápět. Chtěl se vyhnout tomu, aby ho zadržela pobřežní stráž. Každý z cestujících na rybářské lodi zaplatil mezi 600 a 1000 eury (15.400 až 25.700 Kč), informovala organizace IOM.

Tunisané a další Afričané se často snaží překonat Středozemní moře a doplout do Itálie v touze po lepším životě. Podle nevládních informací to svědčí o přetrvávající svízelné situaci mladých lidí, které zasáhla zejména nezaměstnanost. Během letošního roku se podle IOM dostalo přes moře do Evropy již více než 32.000 migrantů, 660 osob při pokusu překonat moře zahynulo.