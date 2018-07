Moskva se snaží vnutit Asada Západu. Lanaří k obnově Sýrie a organizuje návrat uprchlíků

Rusko bylo pro Bašára Asada v syrském konfliktu klíčovým spojencem, díky kterému se také syrský prezident udržel u moci. V posledních týdnech, kdy protirežimní rebelové přišli o klíčová území, se sedm let dlouhá, krvavá válka nachýlila ke svému konci. A práce Kremlu nekončí. Rusko se netají snahou státy Západu přesvědčit, aby pomohly s rekonstrukcí rozbombardované Sýrie, a pasuje se do role organizátora návratu syrských uprchlíků do vlasti. Podle odborníků to ale tak jednoduché nebude.