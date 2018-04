Možný úder v Sýrii: Co čekat od amerického námořnictva a jaká bude role Číny

Případný vojenský úder na vojenské síly syrského prezidenta Bašára Asada bude pravděpodobně veden z moře. Z logiky věci vyplývá, že ho může provést jen americké 6. loďstvo, kterému operativně velí viceadmirálka Lisa Franchettiová. Mocenskou protiváhu mocné flotě budou ve Středomoří dělat Rusové, jejichž nepříliš početným a poměrně slabým silám by mohly poskytovat ochranu čínské válečné lodě.

Pokud během dnešní noci skutečně dojde k vojenskému zásahu amerických sil proti syrským vládním jednotkám, s vysokou pravděpodobností tento útok přijde z moře. Tento úkol může splnit jediná síla, a to americké Šesté loďstvo. To se od padesátých let minulého století vypracovalo z druhořadé síly v elitní údernou sílu a zejména v posledních dvaceti letech je v podstatě v permanentním stavu bojové připravenosti.

Velí mu viceadmirálka Lisa Franchettiová, jedna z prvních žen, která v americkém námořnictvu dosáhla tak vysoké hodnosti. Franchettiová ze sebou má úctyhodnou služební kariéru. Ta zahrnuje také velení operačnímu svazu letadlových lodí.

Spojené státy mohou pro úder vedený proti cílům na syrském území využít některý z operačních svazů seskupených kolem letadlových lodí s jaderným pohonem. Nabízí se konkrétně Harry S. Truman a Dwight D. Eisenhower. Posádky obou letadlových lodí mají s operacemi v oblasti navíc zkušenosti.

Každá z letadlových lodí nese na palubě leteckou skupinu tvořenou pětaosmdesáti letouny. Pro letecký útok budou zřejmě použity letouny Super Hornet, které stále tvoří jádro palubních leteckých sil operačních svazů letadlových lodí. Doplnit by je měl omezený počet nejmodernějších letadel typu Lightning II., pro které by šlo o bojový křest.

V případě lightningů jde o stroje, jejichž bojová hodnota je prakticky nesouměřitelná s číkoliv dalším, co létá na středomořském nebi. Super Hornety jsou, jak ostatně napovídá jejich název, vývojovým stádiem osvědčeného hornetu. Na palubách letadlových lodí jsou super hornety od roku 1999 a i po skoro dvaceti letech jde o vynikající a vysoce efektivní stroje schopné především absorbovat vysokou míru poškození.

Šestá flotila podnikne také raketové útoky z hladinových lodí. Tady se nabízí divize torpédoborců tvořená šesti loděmi třídy Arleigh Burke, konkrétně její třetí vývojové verze. Každý z nich nese v silech šestapadesát raket Tomahawk, které představují obrovskou ničivou sílu. Rakety mohou odpalovat i jaderné ponorky. Šesté loďstvo připouští, že ve Středomoří jsou dvě lodě třídy Los Angeles. Přímé letecké krytí hladinovým silám Šestého loďstva poskytnou pravděpodobně stíhačky z vrtulníkových lodí Valley Forge a Iwo Jima.

Ruské námořní síly ve Středomoří jsou ve srovnání s mohutnými silami Spojených států poměrně slabé, navíc ruské lodě ve srovnání se svými americkými potenciálními soupeři jsou zastaralé.

Ve Středomoří se pohybuje nejmodernější ruská fregata Admiral Grigorovič a její sesterská loď Admiral Essen, doplněná několika dalšími fregatami a korvetami. Současně jsou ve východním Středomoří přítomny ruské ponorky. Celkově vzato jde o sílu, která postačuje k zajištění strategické přítomnosti, ale v případě přímého střetu by ruské loďstvo bylo v jasné nevýhodě, zejména kvůli chybícímu leteckému krytí.

Na druhé straně mají ruské lodě na palubách rakety typu Kaliber s dostřelem dva tisíce kilometrů. Jde o spolehlivé a přesné zbraně, které navíc Američané nemají dostatečně „přečtené.“

Neověřené zprávy hovoří o tom, že se v případě amerického útoku na syrské cíle k Rusům připojí čínské námořní síly ve Středomoří. Jde jistě o jeden raketový torpédoborec, dvě raketové fregaty a jednu korvetu společně s odpovídajícím trénem zásobovacích plavidel. Čínské lodě už v roce 2015 společně s ruskými silami absolvovaly ostré cvičení, takže posádky jsou seznámeny s taktickými zvyklostmi svých partnerů.

Čínské lodě jsou navíc velmi pravděpodobně lépe než ruské vybaveny pro elektronický boj, takže zejména v oblasti obrany před vzdušným útokem mohou Rusům poskytnout významnou podporu.

Celkově ale nelze předpokládat, že by spojené rusko-čínské síly mohly americkým zabránit v provedení úderů na syrské cíle. Američané ale budou limitováni přítomností lodí svou mocností zejména v časovém rozsahu případných úderů. Pokud se prezident Trump rozhodne dát povel k vojenskému úderu, americké síly ho uskuteční, aniž by samy mohly být vážně ohroženy. Půjde ale o zásah typu „udeř a ustup.“ Delšímu nasazení vojenské síly zabrání hrozba eskalace napětí mezi válečnými loděmi USA na jedné a Číny a Ruska na druhé straně.