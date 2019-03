Muellerovo vyšetřování skončilo, náznaky svědčí o Trumpově výhře. Co víme o zprávě? | info.cz

Po téměř dvou letech ukončil tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera vyšetřování údajných ruských zásahů do prezidentských voleb. Podle prvních náznaků to vypadá, že závěrečná zpráva bude vítězstvím pro prezidenta Donalda Trumpa. Klíčové však budou detaily, které zatím veřejnost nezná. Ministr spravedlnosti William Barr by chtěl s výsledky vyšetřování seznámit Kongres během víkendu. Co zatím víme a co se z toho dá vyčíst?

Co jsme se dozvěděli?

Zatím nic konkrétního. Zásadní jsou dvě věci. Ministerstvo spravedlnosti zmínilo, že Muellerův tým nedoporučil v souvislosti s ruskou aférou žádná další obvinění. Nevíme ale nic o detailech a závěrech, k nimž Mueller a jeho lidé došli. Tyto informace zjistíme až ze zprávy, kterou nyní může číst jen úzký okruh lidí na ministerstvu spravedlnosti.

Přesto jsme dostali ještě jeden vzkaz. Mueller nemusel čelit žádnému tlaku státní moci, měl volné pole působnosti a vyšetřování probíhalo přesně tak, jak si přál. V tomto kontextu je zajímavé, že Mueller nechtěl vyslechnout prezidenta, o čemž se v minulosti spekulovalo. Zkusme nyní tyto dvě informace rozebrat.

Co znamená, že Mueller nechystá žádná další obvinění?

Důležitá a velice dobrá zpráva pro Bílý dům. Jestli někdo mohl mít při sledování pátečních zpráv opravdu upřímnou radost, jsou to Jared Kushner a Donald Trump junior. Nad prezidentovým zeťem i jeho synem se vznášela hrozba potíží se zákonem. Oba se účastnili nechvalně známé schůzky s Natalií Veselnickou, ruskou právničkou údajně napojenou na Kreml, v Trump Tower. Nyní tedy vše nasvědčuje tomu, že Mueller v setkání neshledal protiprávní jednání, případně na takový závěr neměl dostatek důkazů.

Co výsledky znamenají pro Trumpa, je zatím brzy odhadovat. Panuje široká právnická shoda, že prezidenta nelze stíhat po dobu výkonu mandátu a jedinou možností, jak ho jen hnát před spravedlnost, je spustit proces jeho odvolání, tzv. impeachment. Zda tak demokraté učiní, naznačí konkrétní znění zprávy.

Fakt, že nepřichází žádná další obvinění, znamená, že Mueller buď neshledal u prezidenta žádné protiprávní jednání v ruské kauze, nebo nemá důkazy, aby mu jej prokázal. Ačkoli prezident nemůže být obviněný, z dříve publikovaných skutečností je zřejmé, že pokud by Mueller měl důkazy o jeho protiprávním jednání, musel by udeřit i na jeho okolí. To očividně nehodlá. Je tedy pravděpodobné, že vyšetřování ruského vměšování nepřinese tak silnou munici, aby demokraté získali dostatek hlasů pro Trumpovo odvolání.

Tomu nahrávají i předchozí Muellerovy závěry. Obvinění padala kvůli finačním podvodům, jako v případě někdejšího šéfa Trumpovy kampaně Paula Manaforta, nebo pro lhaní pod přísahou. To nejsou provinění, která by dokazovazala konspiraci prezidentova týmu s Kremlem. Manafortův případ se navíc kauzy ani netýkal, šlo v něm o jeho dřívější angažmá na Ukrajině.

Stále se ale vznáší otázka, zda Trump mařil spravedlnost, když v květnu 2017 propustil šéfa FBI Jamese Comeyho. I to Mueller prověřoval. Pokud by konstatoval, že se prezident provinil, nemusel by stíhat nikoho z jeho okolí, mohl by jen konstatovat, že se prezident maření dopustil. I to by byl za běžných okolností silný motiv pro pokus o impeachment.

Co znamená, že Mueller Trumpa nevyslechl?

Jenže, pokud by měl Mueller poznatky o Trumpově nekalém jednání, dávalo by smysl, aby jej vyslechl. Nic takového ovšem neudělal. A výroky ministerstva spravedlnosti dokládají, že pokud by chtěl, mohl tak učinit.

I tento fakt tak spíše nasvědčuje tomu, že Muellerova zpráva bude konečným vítězstvím pro prezidenta a prohrou pro demokraty, kteří očekávali, že report FBI bude výbušným materiálem a přesvědčí republikány, aby Trumpa hodili přes palubu.

Jaká je nálada ve Washingtonu a kdy se dozvíme více?

O tom, jak vnímá dosud zveřejněné informace prezident Trump, nic nevíme. Šéf Bílého domu tráví víkend na svém letním floridském sídle Mar-a-Lago a ke konci Muellerova vyšetřování se zatím nevyjádřil ani oficiálně na tiskové konferenci, ani na jeho oblíbeném Twitteru.

Jedinou zprávou, kterou Bílý dům poskytl, bylo vyjádření tiskové mluvčí Sarah Sandersové. „Další kroky jsou na ministru spravedlnosti (Williamu) Barrovi. Těšíme se na další pokračování procesu. Bílý dům neobdržel nebo nebyl informovaný o zprávě zvláštního vyšetřovatele,“ napsala mluvčí na Twitter.

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report. — Sarah Sanders (@PressSec) March 22, 2019

Nálada v Kongresu je plná očekávání. Demokraté už v pátek večer vyzvali Barra, aby zprávu okamžitě odtajnil v plném znění. Ten ji chce do Kongresu poslat během víkendu v podobě, na níž se dohodne s Muellerem. Může začernit některé citlivé údaje, případně informace, které by měly zůstat v režimu utajení. Ministr však slíbil, že poskytne tolik informací, kolik bude možné. Republikáni vyzvali zákonodárce, aby nechali Barrovi dostatek času seznámit se se zprávou před jejím zveřejněním.

Pokud Mueller nic nenašel, může být Trump v klidu?

Jestli bude Muellerova zpráva konstatovat, že se Trump ničeho nedopustil, bude to jednoznačná prezidentova výhra, kterou následně pravděpodobně využije v ostřelování demokratů v prezidentských volbách. Pokud by výsledkem byla podezření, ale nedostatek důkazů, dá se očekávat, že demokraté budou pokračovat ve sněmovních vyšetřováních a pokusí se na prezidenta něco najít. Zároveň budou moci pochybnosti akcentovat v kampani.

Trump se navíc může obávat ještě jednoho vyšetřování, které s ruskou kauzou nesouvisí. Je podezřelý, že se provinil proti pravidlům o financování kampaně, když zaplatil svým milenkám, aby o poměru s ním nemluvily před volbami v roce 2016. O platbách nedávno vypovídal v Kongresu jeho bývalý právník Michael Cohen, jenž byl odsouzený za lhaní Kongresu a jenž platby pro Trumpa zařizoval.

Je ale nepravděpodobné, že by kvůli platbám milenkám Trumpovi hrozilo odvolání. Ochota k impeachmentu je i mezi demokraty čím dál menší. Spuštění procesu takto krátce před volbami by se mohlo obrátit proti nim, pokud by jej veřejnost viděla jako čistě politický akt.

Šance na úspěšný impeachment navíc prakticky znemožňuje republikánská většina v Senátu, pro níž by porušení pravidel o financování kampaně zřejmě nebyl tak závažný prohřešek, aby kvůli němu sestřelila svého prezidenta.