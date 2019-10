Muslimové v Rakousku ženou k soudu zákaz šátků ve školách, cítí se diskriminováni | info.cz

Žalobu k rakouskému Ústavnímu soudu podá Islámské náboženské společenství v Rakousku (IGGÖ) v reakci na rakouský zákaz nošení muslimských šátků na základních školách, o němž rozhodli poslanci tehdejší vládní koalice lidovců (ÖVP) a Svobodných (FPÖ) letos v květnu. Podle schváleného zákona nesmějí žáci a žákyně nosit do školy oblečení, které „z ideologických nebo náboženských důvodů zakrývá hlavu“. Ze zákazu jsou vyjmuty pouze takové případy, kdy žák má na hlavě kvůli zranění či nemoci obvaz nebo si nasadí pokrývku hlavy při venkovních školních akcích kvůli počasí.

Problém je ale podle muslimů hlavně v tom, že se nový zákon netýká židovských jarmulek a takzvaných patek (turbanů), které nosí Sikhové. Nařízení je totiž formulováno tak, že zakázané jsou pokrývky zahalující všechny vlasy na hlavě nebo jejich velkou část. A do toho údajně jarmulky ani patky nepatří. Proto se muslimové cítí diskriminováni. Podle nich je totiž nový zákon cíleně zaměřen pouze na šátky, které do školy nosí muslimské dívky.

„Každý člověk si může tedy v zákoně přečíst, že s muslimy se v Rakousku zachází odlišně než s jinými věřícími. Například právě z toho důvodu, že jarmulka není zákazem nijak dotčena,“ řekl v rozhovoru s deníkem Oberösterreichische Nachrichten prezident IGGÖ Ümit Vural. Oznámil, že sdružení rakouských muslimů podá v polovině listopadu kvůli zákazu šátků ústavní žalobu. Tu muslimové plánovali už dříve, nechtěli ale údajně narušovat volební kampaň před nedávnými parlamentními volbami v Rakousku. Některé politické strany by mohly podle Vurala kauzu muslimských šátků politicky zneužít.

Typy muslimských oděvůautor: INFO.CZ

„Nyní jsme ale na základě odborných posudků připraveni předložit soudu rozklad toho, proč nový zákon poškozuje právo na náboženskou svobodu a rovnost před zákonem,“ uvedl Vural. Zákaz používání muslimských šátků ve školách schválili letos na jaře lidovci se Svobodnými těsně před tím, než se kvůli korupční aféře tehdejšího předsedy FPÖ Stracheho vládní koalice rozpadla. Už tehdy se zákonem nesouhlasili opoziční politici. „Ten zákon nakonec způsobí více škody než užitku,“ uvedla poslankyně Irgard Grissová. Proti schválení zákazu se postavili i sociální demokraté.

Tehdy vládní lidovci a Svobodní ale argumentovali tím, že zákaz je symbolem boje proti takzvanému politickému islámu, pověstnému vynucováním náboženských pravidel a útlakem žen. „Šátek zakazujeme proto, aby se muslimské dívky mohly lépe integrovat ve společnosti,“ uvedl mluvčí FPÖ pro oblast školství Wendelin Mölzer.

Vedle zákazu šátků na základních školách zavedla minulá vláda před dvěma roky v Rakousku i zákaz zahalování obličeje, tedy pravidlo, které mimo jiné pokutuje nošení muslimských burek. Platí ale například i pro fotbalové fanoušky, kteří si nesmějí zakrývat tvář nebo účastníky demonstrací. Nejde tedy z pohledu zákona o zákaz náboženských symbolů, i když postihuje zejména burky. Tento druh muslimského oděvu nosily nebo nosí v Rakousku především ženy bohatých arabských turistů, nikoliv domácí muslimky.

Tomu odpovídá zatím i počet udělených pokut, které mohou dosahovat až 150 eur (cca 3 800 korun). Zatímco ve Vídni ministerstvo vnitra podle své aktuální tiskové zprávy, citované deníkem Kurier, eviduje za loňský rok jen desítky případů porušení zákona o zahalování, ve střediscích Zell am Zee a Kaprun, vyhledávaných bohatou arabskou klientelou, loni policie uložila pokutu ve 231 případech. A počet udělených sankcí navíc roste.

Letos policisté pokutovali v Zell am Zee už 364 žen zahalených burkami. Důvod nárůstu je ale jednoduchý. Ve středisku od loňského prosince fungují speciální policejní hlídky, zaměřené právě na porušování zákazu zahalování. „Městská policie je zde velmi aktivní, proto je vyšší i počet kontrol a pokut,“ informovalo na svých stránkách okresní policejní ředitelství v Zell am Zee. Vymáhání zákazu burek se ale dosud obešlo bez jakýchkoliv konfliktů. Podle policejní zprávy se od začátku platnosti zákona ještě nikdy nestalo, že by někdo pokutu odmítl zaplatit.