Muslimské hlídky mají ochránit newyorské mešity. Štěpí ale i samotné muslimy | info.cz

Hlídka muslimské komunity, jak zní název projektu, na první pohled může připomínat oficiální newyorskou policii. Z aut podobných těm, v nichž jezdí strážci pořádku, vystupují uniformovaní lidé. Stojí před mešitou a sledují, co se děje kolem.

Ve skutečnosti jsou ale tito lidé součástí soukromého projektu skupiny newyorských muslimů, kteří se takto rozhodli přispět k bezpečnosti komunity. Jeden ze spoluzakladatelů Noor Rabah popsal projekt jako „sousedskou hlídku na steroidech“ a oči a uši, které mají hlásit úřadům, když odhalí potenciální nebezpečí. Kvazipolicejní auta mají sloužit jako odstrašující prvek.

Obecně je úkolem hlídek spíše budit respekt než zasahovat. Jejich členové – dobrovolníci – sice mají uniformy, ale nejsou ozbrojení. Nemají také žádné pravomoci, kterými disponují běžní policisté. Nemohou například nikoho zadržet nebo pokutovat. „Přítomnost je prevence. Jen to, že budeme kolem by mělo průměrného zločince odradit od toho, aby ublížil jiné osobě,“ vysvětlil Rabah pro New York Times a dodal, že patroly znají své poslání a možnosti.

On a jeho spolupracovníci oficiálně spustili hlídky po březnovém útoku na mešity v novozélandském městě Christchurch. Střelec tam zavraždil 51 lidí. Právě tento incident se stal zlomem, po němž newyorští muslimové vzali bezpečnost jako naprostou prioritu a doplnili policii, která stráží největší mešity.

Obavy z možných útoků ale panovaly i dříve. Ostatně ani projekt hlídek se nezrodil až v březnu. Předcházely mu měsíce příprav, do nichž se zapojili i policisté, kteří mimo služby cvičili potenciální členy. Původní úkoly, o nichž Rabah mluvil v únoru, zahrnovaly kromě hlášení podezřelých incidentů například pomoc s komunikací (hlídky mluví sedmi jazyky), při dopravních nehodách nebo hledání pohřešovaných.

Na hlídky se ale snesla vlna kritiky. Krajní pravice strašila, že budou v New Yorku vynucovat právo šaría. Sami muslimové to obratem popřeli a během prvních týdnů fungování projektu se neobjevil případ, při němž by k podobnému incidentu došlo. „Je to strach z neznámého,“ glosoval to pro BBC Rahab.

Projekt však kritizují nejen extremisté. V názorech na něj se štěpí i sama muslimská komunita. Řada muslimů novou „ochranku“ přivítala, další se ale obávají, že může naopak uškodit. „Sebemenší problém, který hlídky způsobí, se obrátí proti nám,“ říká Somia Elrowmeimová z Arabsko-americké newyorské asociace, která připomíná že i muslimové z daní platí policii, jejíž povinností je dbát o jejich bezpečí.

Ani v tom ale část komunity nevidí řešení. Teroristické útoky z 11. září 2001 se negativně projevily na vzájemné důvěře mezi většinovou americkou populací a muslimy. Uvnitř komunity přetrvává pocit, že s ní úřady zacházejí neférově. A navíc panují obavy z toho, že policisté odradí kromě případných útočníků také věřící, kterým zvýšená přítomnost strážců zákona vadí.

V New Yorku žije přibližně 770 tisíc muslimů. Tvoří asi devět procent celkové populace města. Podle policejních statistik nejsou útoky proti nim rozšířeným jevem. Z loňských celkových 353 xenofobních trestných činů jich vůči muslimům bylo 16. V letošním prvním čtvrtletí napočítala policie tři útoky na muslimy. Členové komunity ale varují, že čísla mohou být zkreslená. Řadu prohřešků totiž obětí vůbec nenahlásí.