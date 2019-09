Může Google ohrozit prezidentské volby v USA? Republikáni varují před manipulací proti Trumpovi | info.cz

Volební střet Donalda Trumpa s Hillary Clintonovou se nesl ve znamení podezření na zásahy do voleb ze strany Ruska. Četní kritici Donalda Trumpa nešetřili ostrými soudy, že nebýt právě ruských manipulací, Trump by se nikdy prezidentem nestal. Dva a půl roku po volbách zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller publikoval zprávu, v níž došel k závěrům, že Rusko se skutečně o zásah do amerických prezidentských voleb pokoušelo, ale o propojení a spolupráci Trumpova štábu s Ruskem neexistují žádné důkazy.

Obavy z cizích zásahů provází i nadcházející prezidentské volební klání v roce 2020, v němž se Donald Trump bude ucházet o znovuzvolení. Není to ale zdaleka jen Rusko, o kterém se hovoří jako o potenciálním zdroji ohrožení.

Tak jako se podle četných představitelů Demokratů měli před třemi lety Rusové pokusit zvrátit volební výsledky ve prospěch Trumpa, hrozí podle vybraných Republikánů ovlivňování voleb ze strany technologických gigantů v Trumpův neprospěch. Vliv takzvaných „Big Tech“ společností, tedy zejména Googlu, Facebooku nebo Youtube, na život a myšlení Američanů je v posledních měsících velkým tématem na půdě Kongresu. Kritika dominantních technologických společností přitom není zdaleka jen republikánskou záležitostí, volání po určité míře regulace jejich činnosti zaznívá i z demokratických řad, a to včetně některých Trumpových protikandidátů v prezidentských volbách.

Republikáni upozorňují na dlouhodobou příchylnost korporací provozujících internetové služby k hodnotám liberální levice a na jejich zaujatost vůči pravicovému konzervatismu. Argumentují přitom svědectvími samotných zaměstnanců, kteří se kupříkladu dostali do problémů s vedením kvůli vlastním konzervativním názorům nebo informovali o interních poměrech včetně blokování obsahu pravicových komentátorů.

Video, které zveřejnil server Project Veritas, pak ukazuje jednu z manažerek vývoje algoritmů umělé inteligence Googlu, která v rozhovoru natočeném skrytou kamerou otevřeně říká, že jejím cílem je předejít opakování situace z roku 2016, jinými slovy tedy předejít Trumpovu znovuzvolení.

Do karet všem, kteří varují před hrozbou ovlivňování voleb ze strany Googlu a spol. pak hraje studie psychologa Roberta Epsteina, která tvrdí, že Google se již manipulace výsledků vyhledávání souvisejících s volbami v Trumpův neprospěch v předchozích volbách dopustil, čímž potenciálně mohl ovlivnit až deset milionů voličů. Sami představitelé Big Tech nicméně veškerá obvinění ze zaujatosti a protežování liberálního obsahu na úkor toho konzervativního, natož pak z cíleného ovlivňování voleb vytrvale odmítají.