Na karavanu migrantů se u hranic USA chystá i domobrana aktivistů. Panují obavy z vyhroceného konfliktu

Na příchod karavany migrantů, která se snaží Mexikem projít do Spojených států, se na americkém pomezí nepřipravuje jen pohraniční stráž a armáda, ale také ozbrojení protiimigrační aktivisté. V Texasu již podle agentury AP začala pohraniční stráž informovat majitele příhraničních pozemků, že do oblasti se chystají na vlastní pěst ozbrojení civilisté s cílem chránit hranici. Přítomnost milicionářských spolků u hranic mnozí vnímají negativně, neboť to podle nich jen povede k vyhrocení situace. Obávají se ostrých sporů.