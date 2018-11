Na nenávistné příspěvky neonacistů se svoboda slova nevztahuje, rozhodl soudce

Neonacistické útoky prostřednictvím médií nejsou pod ochranou svobody slova. Konstatoval to americký soudce Dana Christensen, který posuzoval spor mezi realitní makléřkou Tanyou Gershovou a vydavatelem neonacistického webu Daily Stormer Andrew Anglinem. Soudce sdělil, že první dodatek americké Ústavy není v tomto případě důvodem pro zamítnutí žaloby.

Gershová žaluje Anglina za koordinovaný teror, který měl zahrnovat online obtěžování, vulgární nadávky a výhružky. Soudce pravil, že Gershová je soukromou, nikoli veřejnou osobou. Anglin podle něj podněcoval jeho příznivce, aby ji obtěžovali kampaní namířenou proti ní.

Na začátku příběhu byl spor mezi Gershovou a matkou předního amerického neonacisty Richarda Spencera o prodej domu, který Spencerová vlastnila. Spencerová nejprve požádala Gershovou, aby ji zastupovala, následně však otočila a vydala o makléřce text, v němž ji obvinila z vyhrožování a vydírání.

V následujících měsících rozjel Anglinův Daily Stormer masivní kampaň. Publikoval 30 textů o Gershové, zveřejnil její telefonní číslo, e-mailovou adresu a profily na sociálních médiích. To samé udělal i jejímu manželovi, 12letému synovi, přátelům a kolegům. Anglinovi souputníci následně zaslali Gershové více než 700 vulgárních a nenávistných vzkazů včetně hrozeb smrtí. Žena často dostávala jen zvukové nahrávky, na nichž se ozývala střelba.

Proces s Anglinem se vleče, jelikož bylo nemožné obžalovanému doručit právní dokumenty. Poslední známou adresu měl v Ohiu, tam už jej ale téměř dva roky nikdo neviděl. Jeho web ale stále funguje a vydává často nepravdivé texty. Stránku označuje za nejcenzurovanější publikaci historie.

Anglinův právník Marc Randazza považuje rozhodnutí soudce za nebezpečný precedent pro svobodu slova. „Zákon platí stejně pro nacisty, tak pro občanskoprávní aktivisty. Jak je to postavené, tak to není dobré pro nikoho, kdo budí rozhořčení. Možná je to dobrá věc, ale já si myslím, že ne,“ konstatoval Randazza.

Daily Stormer čelí i dalším dvěma žalobám. Na soud se kvůli němu obrátila černošská studentka, o níž měl web šířit nenávistné zprávy kvůli jejímu zvolení první afroamerickou předsedkyní studentské samosprávy na American Univeristy. Druhým poškozeným je muslimský komik, jehož Daily Stormer obvinil z řízení loňských bombových atentátů na koncertě zpěvačky Ariany Grande v Manchesteru.