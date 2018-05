Na podlaze byla dívka, střelil ji přímo do hlavy. Svědectví z dalšího masakru na americké škole

Deset lidí zemřelo a dalších deset je zraněno. Taková je bilance střelby na malé střední škole v Texasu, k níž došlo v pátek a kvůli které policie zadržela teprve sedmnáctiletého střelce Dimitriose Pagourtzise. „Děje se to všude kolem. Tušili jsme proto, že to může potkat i nás,“ říká studentka, které se podařilo útok přežít, protože poslouchala pokyny svého učitele a schovala se uvnitř školy. Řada jejích spolužáků takové štěstí neměla.

Měl to být den jako každý jiný. Večer před tím starší studenti střední školy v texaském městečku Santa Fe, které se nachází asi 50 kilometrů jihovýchodně od Houstonu, organizovali společnou večeři a místní baseballový tým odehrával zápas v regionálním čtvrtfinále. Nikoho ani nenapadlo, jaké drama čeká školu ráno.

Student druhého ročník Zachary Muehe usedl do lavice na hodině výtvarného umění a začal přemýšlet o své ročníkové práci. Zrovna kontroloval mobilní telefon, když se běžná hodina ve třídě začala měnit ve scénu z hororového filmu. Začalo to ránou, za kterou následovala další a další. „Otočil jsem se a viděl jsem kluka, který patří do mé fotbalové třídy a kterého potkávám každý den, jak má v ruce zbraň,“ vypověděl později v telefonickém rozhovoru pro The New York Times. „Měl na sobě oblečený kabát. První, co mi vyskočilo na mysl, bylo, abych utekl.“

Se zbraní v ruce stál Dimitrios Pagourtzis, sedmnáctiletý mladík, který s Muehem trénoval fotbal a měl skříňku na věci hned vedle něho. „Kromě pláště měl na sobě také tričko s nápisem Born to Kill (Zrozen k zabíjení; pozn. red.),“ uvedl Muehe a dodal, že Pagourtzis začal střílet hned poté, co vešel do místnosti. „Bylo šílené ho vidět střílet. Pamatuji si, jak mi kus dřeva, asi z lavice, proletělo kolem obličeje.“

„Otočil jsem se a na zemi leželi spolužáci“

Muehe se okamžitě pokusil o útěk. Spolu s kamarády utíkali k zadním dveřím ve třídě, které vedou na malý dvorek. Dveře ale byly zamčené, tak musel zvolit únik přes keramický koutek, který spojuje jednu třídu s druhou. Při útěku se ještě stihl otočit a viděl spolužáky ležící na zemi.

„Na podlaze byla dívka a on ji jednou nebo dvakrát střelil do hlavy,“ pokračuje Zachary Muehe. Když vešel do keramického koutku, narazil tam na další krčící se studenty. „Začal jsem utíkat, co nejrychleji to šlo, do dalšího kampusu, kde jsem doufal, že někoho potkám, abych mu mohl říct, co se stalo,“ uvedl.

Podobný zážitek vypráví i šestnáctiletý Kole Dixon, který v momentě, kdy se rozezvučel alarm, stál před třídou historie. Jakmile zaslechl i střelbu, rozběhl se pryč. Poté, co střílení ustalo, vyděšení spolužáci mu začali vyprávět, že střelec nejdříve vešel do hodiny umění, zakřičel „Překvapení!“ a začal střílet do lidí. Mezi zastřelenými měla být i střelcova přítelkyně.

Po střelbě plánoval sebevraždu, nenašel ale odvahu

Podle potvrzených informací policie střelec usmrtil celkem deset studentů včetně jejich učitele a další desítku lidí zranil. Jak již bylo řečeno, střílet měl Dimitrios Pagourtzis, kterého policie brzy po činu zadržela. Kromě něj zatkla ještě jednoho podezřelého studenta. Houstonští policisté, kteří zasahovali na místě, uvedli, že ve školním objektu a v jeho okolí byly nalezeny výbušniny. Zatím nepotvrzené zprávy mluví o tom, že došlo k explozi trubkových náloží, které měl střelec údajně vhodit do dvou tříd.

Zpravodaj ABC z místa uvedl, že policisté prohledali pachatelův dům v nedaleké obci Alvin, uvnitř údajně mohly být další výbušniny. Jako střelné zbraně použil pachatel pušku a revolver ráže .38, které patří jeho otci. V Pagourtzisovo poznámkách na počítači a v mobilním telefonu našli vyšetřovatelé zmínky o tom, že vražednou střelbu plánoval. Chystal se prý také potom spáchat sebevraždu. Policii se ale nakonec vzdal, protože k tomu „nenašel odvahu“, uvedl texaský guvernér Greg Abbott.

„Viděl jsem děti, jak běží o život po ulici“

Střelba na střední škole šokovala místní obyvatele. Osmašedesátiletý Billie Scheumack popsal, jak viděl několik studentů utíkajících z budovy školy. Vyděšení běželi dolů po ulici a snažili se spojit s někým blízkým po telefonu. Soused mu vysvětlil, že některé děti byly zastřeleny. „Nenapadlo by mě, že se může stát něco podobného v takto malém městě, jako je to naše,“ řekl The New York Times.

Řada studentů, kteří masakr přežili například tím, že se jim podařilo na rady učitelů schovat, později vypovědělo, že je útok tolik nepřekvapil. „Děje se to všude,“ říká tichým hlasem studentka Paige Curry. „Vždycky jsem měla pocit, že se to klidně může stát i tady“.

Americkou veřejnost letos v únoru vyděsila střelba na střední škole ve floridském Parklandu, kde přišlo o život 17 lidí. Útočníkem byl tehdy devatenáctiletý někdejší student školy Nikolas Cruz, který byl ze školy vyloučen z kázeňských důvodů. Pachatele policie zadržela a nyní stojí před soudem, prokuratura žádá trest smrti.

Tragédie vyvolala celostátní vzrušenou debatu o posílení kontroly při prodeji zbraní. Změna druhého ústavního dodatku, který právo na držení zakotvuje, se ale podle amerických médií neočekává.