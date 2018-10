Na prahu nové globální krize? Světové akciové trhy padají na minima, otěže drží především Trump a Fed

Za masivním propadem akciových trhů, který začal v polovině týdne, zdaleka není jen růst ceny amerických státních dluhopisů a to, že by investoři prodávali akcie. Stejně tak nejde jen o politiku americké centrální banky, kterou ze současných potíží akciových trhů obviňuje americký prezident Donald Trump. Jak uvádí list Financial Times, růst cen dluhopisů jen vytvořil podmínky pro prodej některých akcií, ale nejde o pravou příčinu. Americká centrální banka zase dlouho dopředu naznačovala, že bude zvyšovat úrokové sazby ještě tento a následující rok. Co je tedy tím důvodem?

„Americký trh se vyšplhal vysoko a dostaly se tedy ke slovu pochybnosti, zda výhled pro ekonomiku a firemní zisky takové úrovně akcií ospravedlní,“ vysvětluje Tomáš Vlk, analytik Patria Finance. K vývoji přispělo i vyjádření šéfky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardeové, že současné cena akcií je „mimořádně vysoká“. Investoři se proto začali zbavovat hlavně akcií, jejichž hodnota extrémně rostla. Zároveň podle Financial Times došlo k tomu, že američtí investoři dlouhodobě vyměňují složení akcií ve svých fondech, protože už tolik nevěří drahým akciím technologických firem a přesouvají se do jiných odvětví, kde nejsou cenné papíry tak drahé.

Navíc příští roky budou zisky amerických firem zřejmě výrazně nižší a investoři to vědí. Trumpova daňová reforma zvýšila zisky společností z indexu S&P500, příští rok by se ale podle Vlka měly propadnout na polovinu. Roste také cena energií a ostatních nákladů, což dál snižuje firemní zisky. List Financial Times pak připomíná, že k rychlému propadu trhů mohlo přispět i rychlé elektronické obchodování, na které sázejí manažeři některých velkých investičních fondů. Když jde cena akcií dolu, automaticky je prodávají a tím jen posilují celkový pád. Někteří z velkých investorů pak mají obavy, že současný ekonomický cyklus spěje ke svému vrcholu a tak se jim příliš nechce do dalších nákupů.

„Další příčinnou jsou obavy z obchodních válek,“ říká Lukáš Kovanda, hlavní ekonom společnosti Czech Fund. Tedy napětí spojené se zaváděním cel mezi Spojenými státy a Čínou, obvinění Číny ze snahy získat výhody podhodnocením své měny či hrozba odvety ze strany USA.

Navíc zpomaluje průmyslová výroba v největší evropské ekonomice, Německu a trhy se obávají vlivu italské populistické vlády na eurozónu a společnou evropskou měnu. Od příštího měsíce pak kvůli americkým sankcím Írán zřejmě zastaví většinu svých dodávek ropy na světový trh a spolu s tím pohrozil, že může silou přerušit i dodávky dalších zemí z Perského zálivu. Zmiňované zvyšování úrokových sazeb ve Spojených státech navíc zasáhlo některé rozvíjející se trhy, uvádí Kovanda.

Nová globální krize?

Přichází tedy nová globální ekonomická krize nebo jde jen výkyv podobný tomu, jaký zažily akciové trhy v menší míře letos v únoru? Většina ekonomů se zatím shoduje na tom, že by mělo spíše jít o výkyv a že není žádný skutečný důvod, proč by svět měl právě teď nutně spadnout do velké ekonomické krize.

Předpovědi růstu pro hlavní světové ekonomiky sice analytici snížili, ale stále jde o růst. Například Mezinárodní měnový fond zmírnil původní odhad z 3,9 na 3,7 %, což se nedá srovnávat s propadem v době světové finanční krize v roce 2009.

Ovšem investoři se ne vždy řídí racionálními úvahami a tady může být problém. Deník The Wall Street Journal připomíná, že jsme na konci velkého experimentu, kdy v průběhu finanční krize a po ní centrální banky praktikovaly politiku extrémně nízkých, nulových a někdy dokonce záporných úrokových sazeb a nákupu cenných papírů. Teď se vracejí k „normálním“ úrokovým sazbám a nikdo si není úplně jistý, co to nakonec udělá. Ale i The Wall Street Journal je ve svém redakčním komentáři nakonec optimistický. Podle něj pokud americký prezident Donald Trump nebude eskalovat obchodní války, můžou se americká i světová ekonomika recesi vyhnout.