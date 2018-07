Na úřad v Irbílu zaútočili ozbrojenci. Jeden zaměstnanec úřadu přišel o život, dva policisté byli postřeleni

Na hlavní provinční úřad v Irbílu, který leží v částečně autonomním kurdském regionu v severním Iráku, dnes zaútočilo několik neznámých ozbrojenců. Jeden zaměstnanec úřadu přišel o život a dva policisté byli postřeleni. Místní úřady z útoku viní teroristickou organizaci Islámský stát (IS). Oficiálně se ale k činu žádná skupina nepřihlásila. Informovala o tom agentura Reuters.

Muži ozbrojení pistolemi a granáty se prostříleli do budovy z hlavního a bočního vchodu. Podle zprávy z předběžného vyšetřování byl během čtyři hodin bojů zabit jeden vládní zaměstnanec a dva policisté utrpěli zranění.

Ozbrojenci dorazili k budově kolem 08:00 (07:00 SELČ), uvedl zástupce guvernéra Irbílu Táhir Abdalláh. Muži se pak zmocnili třetího patra budovy a křičeli Alláhu akbar (Bůh je veliký). Podle bezpečnostních složek mluvili kurdsky, ženy vykázali z budovy a muže drželi jako rukojmí.

O tom, co se uvnitř budovy ve skutečnosti dělo, se ale objevily různé zprávy. Podle některých zdrojů se dva z útočníků odpálili. Guvernér Irbílu Nauzád Hádí naopak uvedl, že žádný sebevražedný útok spáchán nebyl, a dodal, že útočili tři lidé. Proti útočníkům byli nasazeni odstřelovači, zatímco radikálové na příslušníky bezpečnostních složek házeli granáty. Podle dřívějších informací byli radikálové zastřeleni.

Taktika útočníků podle Hádího nasvědčovala tomu, že patří k IS. Expert přes IS Hišám Hášimí ale věří, že spíše šlo o kurdskou salafistickou radikální skupinu Ansár al-Islám, která má vazby na Al-Káidu. Dodal, že muži byli oblečeni jako kurdští radikálové. Nelze ale podle něj zcela vyloučit, že útočil IS.

Irbíl je hlavním městem iráckého Kurdistánu. Naposledy byl v roce 2015 ve městě spáchán útok na americký konzulát, při němž přišli o život tři lidé a dalších pět bylo zraněno. K útoku se tehdy přihlásil IS. Kurdské síly známé jako pešmergové sehrály klíčovou roli při loňské porážce IS v Iráku.