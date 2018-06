Nad Svatou zemí bojují draci s drony. Vzlétnou-li další, zabijeme jejich strůjce, hrozí Izrael

Létací drak zakládající na nepřátelském území požár se stal novou a stále populárnější zbraní Palestinců. Používat jej začali obyvatelé izolovaného Pásma Gazy, kteří takto napadají izraelské území, od kterého jsou izolováni ploty a zdí. List The Times of Israel píše, že draky vysílají už i Palestinci ze Západního břehu, a to na židovské osady, které vyrostly v sousedství jejich vesnic.