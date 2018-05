Naděje pro Trumpovu kandidátku na šéfku CIA. Haspelové vyslovil podporu první demokrat

Očekává se, že většina republikánů pro Haspelovou ruku zvedne, výjimkou je Rand Paul, který pro ni již předem odmítl hlasovat. S Haspelovou nesouhlasí také John McCain. Ten dnes vyzval své kolegy, aby hlasovali proti jejímu potvrzení do čela CIA. McCain se kvůli nemoci hlasování nezúčastní.

Pokud by s výjimkou Paula a při McCainově nepřítomnosti všichni republikánští senátoři pro Haspelovou hlasovali, byl by pro její potvrzení do funkce šéfky CIA potřeba nejméně jeden hlas demokratů. Ti mají ve 100členném Senátu 49 křesel a republikáni 51. V případě patové situace může do hlasování zasáhnout také viceprezident Mike Pence, který je z titulu své funkce předsedou Senátu.

Haspelová, která pro CIA pracuje přes 30 let, na dnešním slyšení v senátním výboru pro tajné služby prohlásila, že neobnoví kritizovaný výslechový program, jehož součástí byl i waterboarding neboli simulované topení. Uvedla také, že nevěří ve funkčnost mučení.